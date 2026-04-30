Den schweiziska storbanken UBS, som akut tvingades rädda rivalen Credit Suisse för tre år sedan, tampas med ett ovanligt problem.
Bankjätten UBS stora huvudvärk: Det går för bra
Bankjätten är för lönsam och det kan mynna ut i ytterligare aktieåterköp, vilket inte faller i god jord.
UBS har nämligen krav på sig att se till att det finns en extra buffert av kapital. De schweiziska skattebetalarna vill inte vara med om en repris på kollapsen i Credit Suisse, som fick alplandets regering att påtvinga UBS en sammanslagning med krisbanken 2023.
Kortfattat sögs svårt sargade och konkurrerande Credit Suisse upp av den betydligt stabilare bankjätten UBS, som inte hade något annat val.
Notan för denna historiska fusion mellan UBS och skandalomsusade Credit Suisse hamnade sedan i knät på skattebetalarna.
Läs mer: Det fanns en gång ett Credit Suisse… DagensPS
UBS och politikerna träter
När det gäller det högt ställda kapitalkravet på UBS i dag ligger UBS i tvist med Schweiz regering, som vill förhindra ännu en bankkrasch.
UBS vd Sergio Ermotti har i rådande situation lovat att aktieägarna ska skyddas och att effekterna på kunderna ska mildras, och även för bankens personal.
Det är i alla fall banktoppens förhoppning, samtidigt kan följden bli att utlåningen minskar och att uppsägningar blir ett faktum i spåren av det.
Allt enligt Bloomberg, som uppger att analytiker nu räknar med att UBS efter ett lönsamt första kvartal planerar att återköpa aktier till ett värde av 3 miljarder dollar.
Läs mer: Storbankens vd lämnar – mitt i konflikt med regeringen DagensPS
Klumpigt av Schweiz bankjätte
”Men att erbjuda investerare en sådan generöshet i en tid då schweiziska lagstiftare debatterar hur mycket extra kapital banken ska hålla för att skydda skattebetalarna mot risken för konkurs skulle vara minst sagt klumpigt”, konstaterar nyhetsbyrån.
Med ett aktieåterköp av den storleksordning som det nu dryftas om är det inte konstigt om den schweiziska regeringen tror att vägen ligger öppen för ökade kapitalkrav på banken.
Enligt artikeln blir striden mellan UBS och lagstiftarna alltmer hätsk och finansminister Karin Keller-Sutter uppges ha hotat UBS med att dra tillbaka några tidigare eftergifter gällande kapitalkraven.
Hon har också sagt att vissa politiker inte vågar ta ställnig offentligt till hennes förslag av rädsla för att deras partier ska förlora sitt finansiella stöd från banken.
Läs vidare: ”Credit Suisse var nära att implodera” DagensPS
Därför är inte storbanken nöjd
UBS å sin sida dömer ut regeringens förslag på kapitalkrav som ”extrema” och ”oproportionerliga” och att riktlinjerna inte stämmer med internationella standarder.
Om förändringarna träder i kraft kan kapitalkravet på UBS öka med omkring 22 miljarder dollar, enligt Bloomberg och tillägger att det kan vara tillräckligt för att banken ska överge Schweiz.
Slog världsrekord i bankvinst
UBS, som numera även har amerikansk banklincens, gjorde en nettovinst i första kvartalet på drygt 3 miljarder dollar. Det hade varit rekord under det senaste decenniet om inte den extra redovisningsvinsten från räddningsaktionen av Credit Suisse hade resulterat i ett historiskt starkt Q2-kvartal 2023.
Läs också: Ett av bankvärldens tyngsta jobb står ledigt Realtid
Missa inte: UBS gör världens största bankvinst – någonsin DagensPS