Bankjätten UBS stora huvudvärk: Det går för bra

Klumpigt av Schweiz bankjätte

”Men att erbjuda investerare en sådan generöshet i en tid då schweiziska lagstiftare debatterar hur mycket extra kapital banken ska hålla för att skydda skattebetalarna mot risken för konkurs skulle vara minst sagt klumpigt”, konstaterar nyhetsbyrån.

Med ett aktieåterköp av den storleksordning som det nu dryftas om är det inte konstigt om den schweiziska regeringen tror att vägen ligger öppen för ökade kapitalkrav på banken.

Enligt artikeln blir striden mellan UBS och lagstiftarna alltmer hätsk och finansminister Karin Keller-Sutter uppges ha hotat UBS med att dra tillbaka några tidigare eftergifter gällande kapitalkraven.

Hon har också sagt att vissa politiker inte vågar ta ställnig offentligt till hennes förslag av rädsla för att deras partier ska förlora sitt finansiella stöd från banken.

Därför är inte storbanken nöjd

UBS å sin sida dömer ut regeringens förslag på kapitalkrav som ”extrema” och ”oproportionerliga” och att riktlinjerna inte stämmer med internationella standarder.

Om förändringarna träder i kraft kan kapitalkravet på UBS öka med omkring 22 miljarder dollar, enligt Bloomberg och tillägger att det kan vara tillräckligt för att banken ska överge Schweiz.

Slog världsrekord i bankvinst

UBS, som numera även har amerikansk banklincens, gjorde en nettovinst i första kvartalet på drygt 3 miljarder dollar. Det hade varit rekord under det senaste decenniet om inte den extra redovisningsvinsten från räddningsaktionen av Credit Suisse hade resulterat i ett historiskt starkt Q2-kvartal 2023.

