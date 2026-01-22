Dagens PS
Banken: Hushållens konsumtion lyfter Sverige igen

sverige
Hushållens konsumtion är det som främst driver Sveriges tillväxt just nu. (Foto: Martina Holmberg / TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Det går bättre för Sveriges ekonomi än tidigare trott, enligt DNB Carnegie. Det beror på att svenskarna har börjat handla igen.

Sveriges ekonomiska återhämtning går snabbare än väntat trots ett fortsatt osäkert internationellt läge.

I sin senaste konjunkturrapport höjer DNB Carnegie tydligt sina prognoser för tillväxten och räknar nu med att BNP ökar med 2,0 procent under 2025 och hela 2,9 procent under 2026.

Uppjusteringen speglar en bredare och mer robust återhämtning än tidigare bedömningar, rapporterar Realtid.

Konsumtionen har ökat

En central drivkraft är hushållens konsumtion, menar Ulf Andersson, chefsekonom på DNB Carnegie.

”Hushållens konsumtion har ökat fem kvartal i rad, och vi ser en fortsatt uppgång under 2026. De realdisponibla inkomsterna har stigit och fortsätter att stiga, vilket ger en stabil grund för återhämtningen,” säger han.

Lägre inflation, fallande räntor, skattesänkningar och stigande löner har tillsammans stärkt de reala inkomsterna efter flera år av pressade hushållsbudgetar.

Fler investeringar i infrastruktur

Detta har skapat ett stabilt fundament för fortsatt konsumtionsökning, även om arbetslösheten fortfarande ligger på en relativt hög nivå.

Även investeringarna bidrar i allt större utsträckning till tillväxten. Försvarssektorn fortsätter att expandera i takt med ökade säkerhetspolitiska satsningar och anpassningar till Nato.

Samtidigt växlar investeringar i infrastruktur upp, inte minst inom energi- och transportområdet.

Kan bli räntehöjningar

Bostadsinvesteringarna ligger fortfarande på låga nivåer, men tecken på en vändning har börjat synas och DNB Carnegie räknar med en tydligare uppgång under 2026.

Den starkare konjunkturen påverkar också utsikterna för penningpolitiken.

Enligt prognosen kan Riksbanken komma att inleda räntehöjningar redan i november 2026, med en styrränta på 2 procent, följt av ytterligare höjningar under 2027.

Omvärlden största risken

Bakgrunden är att resursutnyttjandet i ekonomin ökar och att fler företag närmar sig full kapacitet, vilket höjer risken för ett nytt inflationstryck.

Samtidigt bidrar globala strukturella förändringar till ett mer varaktigt kostnadstryck än under det senaste decenniet.

Trots den positiva bilden pekas omvärlden ut som den största riskfaktorn.

Geopolitisk osäkerhet, handelskonflikter och ett svårbedömt amerikanskt agerande kan påverka Europa negativt genom högre tullar och förlängd osäkerhet, även om någon större konflikt inte bedöms som huvudscenario.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

