Banken: Hushållens konsumtion lyfter Sverige igen

Sveriges ekonomiska återhämtning går snabbare än väntat trots ett fortsatt osäkert internationellt läge.

I sin senaste konjunkturrapport höjer DNB Carnegie tydligt sina prognoser för tillväxten och räknar nu med att BNP ökar med 2,0 procent under 2025 och hela 2,9 procent under 2026.

Uppjusteringen speglar en bredare och mer robust återhämtning än tidigare bedömningar, rapporterar Realtid.

Konsumtionen har ökat

En central drivkraft är hushållens konsumtion, menar Ulf Andersson, chefsekonom på DNB Carnegie.

”Hushållens konsumtion har ökat fem kvartal i rad, och vi ser en fortsatt uppgång under 2026. De realdisponibla inkomsterna har stigit och fortsätter att stiga, vilket ger en stabil grund för återhämtningen,” säger han.

Lägre inflation, fallande räntor, skattesänkningar och stigande löner har tillsammans stärkt de reala inkomsterna efter flera år av pressade hushållsbudgetar.