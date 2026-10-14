Bank of America ska betala 12 miljarder för penningtvättsbrott

Scott Bessent: Står inte över lagen

Enligt USA:s finansdepartements nätverk för verkställande av ekonomiska brott, som tillämpar reglerna mot penningtvätt, är de aktuella böterna mot Bank of America det tredje största bötesbeloppet som utdömts i finansdepartementets historia.

Finansdepartementets kontor för valutakontrollör ålade banken en rekordstor böter på 750 miljoner dollar, vilket räknas in i den totala summan på 1,2 miljarder dollar, framgår det.

”Dagens agerande skickar ett tydligt budskap om att inte ens de största finansinstituten står över lagen”, säger finansminister Scott Bessent i en kommentar.

Sanktionsbrott mot flera länder

Påföljden från finansdepartementets nätverk för brottsbekämpning kom i samarbete med Office of the Comptroller of the Currency, eller OCC, en oberoende byrå inom departementet, som tillkännagav en civilrättslig böter på 750 miljoner dollar mot Bank of America.

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Utöver penningtvättsbrotten avslöjade Office of Foreign Assets Control en rad överträdelser av internationella sanktionsprogram. Banken har hanterat betalningar som strider mot gällande restriktioner. Sanktionsbrotten omfattar bland annat länder som Iran och Ryssland samt transaktioner kopplade till narkotikahandel och global terrorism.

Det ekonomiska bakslaget kommer vid en känslig tidpunkt för den amerikanska bankjätten. Aktien har pressats på börsen och inför en ny kvartalsrapport.

Bank of America har kommenterat situationen genom att framhäva att omfattande resurser nu sätts in för att lösa problemen. Det heter att att man är ”dedikerad substantiell personal och resurser till våra pågående åtgärdsinsatser”.

Externa granskningar väntar banken

Kravbilden från de amerikanska myndigheterna stannar inte vid miljardböterna. Bank of America tvingas nu genomgå djupgående och oberoende granskningar av sina interna system.

Inspektionerna ska särskilt granska effektiviteten i övervakningen av misstänkt verksamhet samt rutiner för utländska korrespondentkonton. Myndigheterna kräver också att bankens datastyrning byggs om från grunden.

Företrädare för tillsynsorganen betonar att regelverken är till för att skydda det finansiella systemet mot olagliga flöden.

Finansdepartementet understryker att ”finansiella institutioner har ett absolut ansvar att skydda det finansiella systemet från att utnyttjas av kriminella aktörer”.

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