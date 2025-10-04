Avslöjat: Swedbank satsar miljoner i kritiserat gruvbolag

När Norges statliga oljefond nyligen beslutade att utesluta det franska gruvbolaget Eramet – delägare i den omstridda Weda Bay-gruvan – var motiveringen tydlig: risken för miljöförstöring och kränkningar av urfolks rättigheter i Indonesien var ”oacceptabelt hög”.

Gruvan, som beskrivs som världens största nickelgruva, breder ut sig på ön Halmahera. Sedan starten 2019 har avverkningen motsvarat omkring 8 000 fotbollsplaner regnskog, enligt Realtid.

Flera svenska banker, bland dem Handelsbanken, SEB och SPP/Storebrand, har redan sålt sina innehav i de bolag som står bakom projektet.

Men Swedbank går i motsatt riktning. Det visar en granskning av Dagens Nyheter.

Fördubblat sitt innehav

Under första halvåret 2025 har banken nästan fördubblat sitt innehav i Eramet till 52 miljoner kronor, visar DN:s granskning.

Det kontroversiella är inte bara själva investeringen, utan att pengarna kommer från fonder som marknadsförs som hållbara. En av dem är mörkgrön, vilket enligt EU:s regler innebär att fonden ska ha hållbarhet som tydligt mål.

Granskningen väcker frågor om Swedbanks hållbarhetslöften. På sin webbplats framhåller banken att den jobbar för en hållbar utveckling och bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, antagit klimatpolicy och väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Swedbank “jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet”, står det.

De formuleringarna står nu mot beslutet att öka ägandet i Eramet.