Trots hård kritik från både Norge och svenska konkurrenter väljer Swedbank att öka sitt innehav i ett bolag bakom världens största nickelgruva. Investeringen sker dessutom genom bankens gröna fonder.
Avslöjat: Swedbank satsar miljoner i kritiserat gruvbolag
När Norges statliga oljefond nyligen beslutade att utesluta det franska gruvbolaget Eramet – delägare i den omstridda Weda Bay-gruvan – var motiveringen tydlig: risken för miljöförstöring och kränkningar av urfolks rättigheter i Indonesien var ”oacceptabelt hög”.
Gruvan, som beskrivs som världens största nickelgruva, breder ut sig på ön Halmahera. Sedan starten 2019 har avverkningen motsvarat omkring 8 000 fotbollsplaner regnskog, enligt Realtid.
Flera svenska banker, bland dem Handelsbanken, SEB och SPP/Storebrand, har redan sålt sina innehav i de bolag som står bakom projektet.
Men Swedbank går i motsatt riktning. Det visar en granskning av Dagens Nyheter.
Fördubblat sitt innehav
Under första halvåret 2025 har banken nästan fördubblat sitt innehav i Eramet till 52 miljoner kronor, visar DN:s granskning.
Det kontroversiella är inte bara själva investeringen, utan att pengarna kommer från fonder som marknadsförs som hållbara. En av dem är mörkgrön, vilket enligt EU:s regler innebär att fonden ska ha hållbarhet som tydligt mål.
Granskningen väcker frågor om Swedbanks hållbarhetslöften. På sin webbplats framhåller banken att den jobbar för en hållbar utveckling och bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, antagit klimatpolicy och väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Swedbank “jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet”, står det.
De formuleringarna står nu mot beslutet att öka ägandet i Eramet.
Kritik mot bankens hållbarhetsprofil
Jakob König, sakkunnig på Fair Finance Guide, är starkt kritisk till att svenska sparpengar placeras i projektet på ön Halmahera i Indonesien.
“Det är anmärkningsvärt att svenska sparpengar stödjer ett så problematiskt gruvprojekt. Särskilt när det sker genom fonder som har lovat att ta extra hänsyn till hållbarhet”, säger han till DN.
Han menar att bankerna borde använda sitt inflytande till att ställa krav på förändring – och om det inte hjälper, flytta sina investeringar.
“Det här bekräftar att tiden för dialog är förbi. Nu måste även svenska aktörer svartlista bolaget föra att öka pressen och visa att kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö inte kan accepteras”, säger König i ett uttalande.
Swedbank försvarar sig
Swedbank Roburs chef för hållbarhet och ägarstyrning, Pia Gisgård, svarar i ett mejl till DN att Eramets hållbarhetsmål är verifierade och i linje med forskningen.
”Vi har sett möjligheten i att finansiera ett franskt bolag som producerar kritiska mineraler till klimatomställning och där raffinaderier finns inom Europa”.
Hon framhåller också att Eramet har kommunicerat en plan för biologisk mångfald och att bolaget ska låta sin gruva granskas av IRMA, en internationell standard för hållbar gruvdrift, senast år 2027.
Fortsatt oro för urfolken
Trots dessa löften kvarstår oron bland miljö- och människorättsorganisationer. Callum Russell, forskare vid organisationen Survival International, säger att Eramet profiterar på förstörelsen av urfolk och regnskog.
Han uppmanar Swedbank att omedelbart sälja sina innehav:
“Ingen bör investera i Eramet förrän det finns en skyddad zon för de okontakade hongana manyawa och bolaget upphör med gruvdrift utan samtycke på urfolks territorier”, säger han.
Behovet av nickel bara ökar
Efterfrågan på nickel väntas öka 40-faldigt fram till 2040, rapporterade Dagens PS tidigare i år. Metallen är avgörande för att förbättra energitätheten och livslängden i litiumjonbatterier – centrala komponenter i den gröna omställningen.
Indonesien står redan för hälften av världens nickelproduktion, omkring 1,6 miljoner ton per år. Men expansionen har ett högt pris. Enligt forskare och miljöorganisationer hotas den biologiska mångfalden när unika arter förlorar sina livsmiljöer. Därtill pressas det isolerade urfolket hongana manyawa, som lever som jägare och samlare på ön.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
