Techaktierna billigast sedan 2020 – analytikernas köp och sälj just nu

Raset på Nasdaq har pressat värderingen av amerikanska techaktier till den lägsta nivån sedan pandemivåren 2020. En sammanställning av vad bankanalytiker, oberoende analyshus, finanspressen och tekniska analytiker säger om 24 utländska och svenska techaktier visar att Amazon, TSMC och Broadcom har starkast stöd, medan Fortinet är den enda aktien som hamnar på sälj. Den 5 …