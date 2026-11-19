Anthropic rusar i börsdebuten – största någonsin
Anthropic-aktien stiger kraftigt i börspremiären på Nasdaq i New York.
AI-jätten hade en introduktionskurs på 83 dollar, när handeln med aktien inleddes strax före klockan 18 var priset 111,50 dollar. Det är en ökning på 34 procent jämfört med täckningskursen.
Anthropics börsvärde landar därmed på cirka 2 000 miljarder dollar vilket gör bolaget till världens sjätte största, strax efter Amazon.
Börsintroduktionen klår Space X tidigare rekord som den största någonsin genom tiderna.
Anthropic som grundades 2021 har expanderat kraftigt under det senaste året och bolaget är framför allt känt för AI-assistenten Claude.