Anrika svenska spelstudion får saudiska ägare

EA har fler än 20 studior med 6 000 utvecklare runt om i världen, däribland Dice i Stockholm med 730 anställda förra året, och omsatte 7,5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2026. Bolaget har spelserier som ”Battlefield”, ”The sims”, ”Dragon age” och sporttitlar som fotbollsliret ”EA sports FC”.

Framtiden stavas AI

Utköpet är det största hävstångsuppköpet någonsin från amerikanska börsen. Bakom står en trojka där det statliga saudiska investmentbolaget PIF dominerar, Affinity Partners – som leds av Donald Trumps svärson Jared Kushner – och investmentbolaget Silver Lake.

"Tillsammans kommer vi att investera modigt, accelerera innovationen och skapa nästa generations spel och upplevelser för de hundratals miljoner spelare och fans som inspirerar oss varje dag", säger EA:s vd och ordförande Andrew Wilson i ett pressmeddelande.

Silver Lakes vd Egon Durban säger att AI-investeringar väntar för att ”förbättra spelutvecklandet och spelupplevelsen”.

Andra, som speljournalisten Jason Schreier, har varnat för det faktum att bolaget belastas med en skuld på 20 miljarder dollar kan leda till ”massuppsägningar, mer aggressiv monetarisering och andra kostnadsbesparande åtgärder”.

”Beredda att överbetala"

Köpesumman är 55 miljarder dollar och innebär en premie på 25 procent jämfört med aktiekursen den 25 september förra året.

EA bockar av många rutor för saudierna; techbolag, underhållning, varumärken, sportkoppling. Det är mot den bakgrunden de är beredda att överbetala, sade branschanalytikern och forskaren Joost van Dreunen om köpet till TT förra året.