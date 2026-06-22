Missbrukar Hemnet sin ställning som största bostadsannonsören i Sverige? Det ska nu Konkurrensverket ta ställning till sedan en granskning inletts.
Anonym kom in med tips – nu granskas Hemnet av myndighet
Hemnet har blivit den klart största aktören på marknaden för digital bostadsannonsering.
Nu har Konkurrensverket inlett en utredning av bostadsplattformen Hemnet efter misstankar om missbruk av sin dominerande ställning.
Granskningen gäller två av bolagets senaste strategiska satsningar: betalningsmodellen ”sälj först – betala sen” samt ett samarbete med mäklarföretag.
Fortfarande tidigt skede
Enligt Konkurrensverket inleddes ärendet efter ett anonymt tips som inkom i mars, skriver Affärsvärlden.
Efter kontakter med olika aktörer på marknaden beslutade myndigheten att föra ärendet vidare till en särskild utredningsenhet.
Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och någon slutsats har ännu inte dragits.
En central fråga gäller Hemnets nya betalningsmodell. Den innebär att bostadssäljaren endast betalar för annonsen om bostaden faktiskt säljs.
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Har en löpande dialog
För att omfattas av erbjudandet har Hemnet hittills krävt att annonsen publiceras på plattformen senast två dagar efter att mäklaren lagt ut objektet på sin egen hemsida.
Hemnet motiverar villkoret med att bolaget tar en ekonomisk risk när betalningen skjuts upp tills bostaden säljs.
Företaget beskriver samtidigt modellen som konsumentvänlig eftersom säljaren inte behöver betala om affären inte blir av.
Bolaget uppger att man har en löpande dialog med Konkurrensverket och säger sig vara tryggt med att både erbjudandet och samarbetet med mäklarbranschen följer regelverket.
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Gillas inte av konkurrenterna
Samtidigt har satsningen väckt kritik från vissa konkurrenter.
“Booli och andra konkurrenter har en kritisk linje men det är inte så förvånande”, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet, till Affärsvärlden.
För närvarande driver Hemnet en sommarkampanj där tvådagarsregeln tillfälligt har pausats fram till slutet av augusti. Modellen med uppskjuten betalning finns dock kvar under kampanjperioden.
Utredningen kommer samtidigt i ett läge då Hemnet redan befunnit sig i fokus för debatten om konkurrensen på den svenska bostadsannonsmarknaden.
Tidigare i år anmälde man just Booli till Konkurrensverket, men den granskningen avslutades utan vidare åtgärder.
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