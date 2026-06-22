Anonym kom in med tips – nu granskas Hemnet av myndighet

Granskningen gäller två av bolagets senaste strategiska satsningar: betalningsmodellen ”sälj först – betala sen” samt ett samarbete med mäklarföretag.

Fortfarande tidigt skede

Enligt Konkurrensverket inleddes ärendet efter ett anonymt tips som inkom i mars, skriver Affärsvärlden.

Efter kontakter med olika aktörer på marknaden beslutade myndigheten att föra ärendet vidare till en särskild utredningsenhet.

Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och någon slutsats har ännu inte dragits.

En central fråga gäller Hemnets nya betalningsmodell. Den innebär att bostadssäljaren endast betalar för annonsen om bostaden faktiskt säljs.

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