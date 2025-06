Anklagas för penningtvätt på 5,1 miljarder

Teknik

Viktiga sajter och journalsystem nere – "Extremt allvarligt"

Riksdagen och Arbetsförmedlingens hemsida samt ett viktigt journalsystem har utsatts för vad som ser ut att vara överbelastningsattacker under dagen. Flera troliga överbelastningsattacker har rapporterats under morgonen. Bland annat har Riksdagens hemsida delvis legat nere. "Just nu kan det vara svårt att nå delar av riksdagens webbplats. Vi arbetar för att lösa problemet", står det …