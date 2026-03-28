Analytiker: Googles genombrott slår mot minnessjättarna

Fortfarande upp 1 000 procent

Investerare har satsat i tillverkare av flash- och lagringsprodukter i tron ​​att efterfrågan ska skjuta i höjden när AI blir mainstream.

Sandisk-aktierna är fortfarande upp mer än 1 000 procent sedan slutet av augusti, medan Kioxia stigit mer än 600 procent.

De steg förbi Samsung, SK Hynix och Micron Technology, de traditionella ledare inom minnessektorn som blev tidiga favoriter inom AI-sektorn.

Google säger att dess algoritm kan minska mängden minne som krävs för att köra en specifik aspekt, vilket bidrar till att minska den totala kostnaden för AI.

Investerare fruktar att det kan minska behovet av minne hos hyperskalare som Meta Platforms.

Det skulle i sin tur pressa priserna på komponenter som även används i smartphones och konsumentelektronik.

En stark påverkan, ja – men kanske inte på sikt. Bedömningen av Google, vars nya innovation skakar om marknaden men inte oroar på sikt.

”Med tanke på behovet av att lagra modellvikter i grafikprocessorminne kommer efterfrågan på högbandbreddminne och DRAM som produceras av Micron sannolikt inte att påverkas”, menar Bloomberg Intelligences analytiker Jake Silverman.

Visst har teknikaktier blivit volatila efter stora uppgångar i AI-boomen, konstaterar Bloomberg.

Med inflationsoro driven av kriget mot Iran, som sporrar till försiktighet kring högt värderade aktier, tar investerare vinster och köper sedan nedgångar på dagliga rubriker, påpekar man.

”Hårdvaran som driver utvecklingen inom leverans och användning av AI-teknik är en historia som är sekulär och kommer att utspela sig över år och decennier, inte över dagar och veckor”, säger Ed Gomes, investeringschef hos SGMC Capital.

Haussen kring TurboQuant ser han som ett ”kortsiktigt brus som leder till mycket goda köpmöjligheter”.

