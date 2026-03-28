AI och AI-sektorn når en brytpunkt, när Google marknadsför en innovation, som lett till en stor utförsäljning av aktier inom minneschip.
Analytiker: Googles genombrott slår mot minnessjättarna
En två dagar lång utförsäljning av minneschipaktier avslöjar en ny splittring i handeln kring AI.
Utgångspunkten för utförsäljningen är att Google marknadsför ett genombrott som analytiker säger kan minska efterfrågan på vissa typer av lagring – samtidigt som andra i stort sett lämnas oskadda.
Aktierna i Samsung Electronics och SK Hynix, båda tillverkare av högbandbreddsminne som används i Nvidias AI-acceleratorer, raderade ut de flesta av sina nedgångar i Seoul på fredagen.
”Ett större hot”
Deras USA-noterade konkurrent Micron Technology var också stabil i förhandeln.
Samtidigt fortsatte förlusterna för tillverkare av flashminne, inklusive japanska Kioxia Holdings Corp., som skjutit i höjden de senaste månaderna.
Marknaden börjar inse att Googles TurboQuant-teknik, som effektiviserar AI-drift, utgör ett större hot mot den andra gruppen, menar analytiker.
”Genom att minska minnesanvändningen och dataförflyttningen förbättrar TurboQuant inferenseffektiviteten avsevärt”, skriver Morgan Stanleys analytiker.
Fortfarande upp 1 000 procent
Investerare har satsat i tillverkare av flash- och lagringsprodukter i tron att efterfrågan ska skjuta i höjden när AI blir mainstream.
Sandisk-aktierna är fortfarande upp mer än 1 000 procent sedan slutet av augusti, medan Kioxia stigit mer än 600 procent.
De steg förbi Samsung, SK Hynix och Micron Technology, de traditionella ledare inom minnessektorn som blev tidiga favoriter inom AI-sektorn.
Google säger att dess algoritm kan minska mängden minne som krävs för att köra en specifik aspekt, vilket bidrar till att minska den totala kostnaden för AI.
Investerare fruktar att det kan minska behovet av minne hos hyperskalare som Meta Platforms.
Det skulle i sin tur pressa priserna på komponenter som även används i smartphones och konsumentelektronik.
”Med tanke på behovet av att lagra modellvikter i grafikprocessorminne kommer efterfrågan på högbandbreddminne och DRAM som produceras av Micron sannolikt inte att påverkas”, menar Bloomberg Intelligences analytiker Jake Silverman.
Visst har teknikaktier blivit volatila efter stora uppgångar i AI-boomen, konstaterar Bloomberg.
Med inflationsoro driven av kriget mot Iran, som sporrar till försiktighet kring högt värderade aktier, tar investerare vinster och köper sedan nedgångar på dagliga rubriker, påpekar man.
”Hårdvaran som driver utvecklingen inom leverans och användning av AI-teknik är en historia som är sekulär och kommer att utspela sig över år och decennier, inte över dagar och veckor”, säger Ed Gomes, investeringschef hos SGMC Capital.
Haussen kring TurboQuant ser han som ett ”kortsiktigt brus som leder till mycket goda köpmöjligheter”.