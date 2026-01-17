Fokus ligger på bolag med tydligt resultatmomentum, strukturell tillväxt och värderingar som enligt analyshuset ännu inte speglar potentialen.
Analyshusets toppval för 2026 kan slå börsen
Mest läst i kategorin
Finsk drönare med patenterad propeller väcker globalt intresse
Ett finländskt startupbolag presenterar en ovanlig drönarkonstruktion som kombinerar flygplansliknande effektivitet med vertikal start och landning. Vid teknik och startup evenemanget Slush visade det finländska bolaget Lentola Logistics Oy upp en drönare som tydligt skiljer sig från dagens dominerande multirotorlösningar. Konstruktionen tillhör kategorin så kallade tailsitters, vilket innebär att farkosten startar och landar stående på …
Guld och silver rusar på börsen – här är vinnarna
Nytt år och nya rekordpriser för guld- och silver. Det finns därmed några börsbolag som det är läge att hålla lite extra koll på. Guld- och silverpriserna stiger kraftigt till nya rekordnivåer, efter uppgifter om åtal mot USA:s centralbanks ordförande, Jerome Powell. Vill vara med om guld- och silverrush Investerare har blickat allt mer mot …
Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt
Erkänn att du tänkte ”nu igen?”. Det är begripligt. Rubrikerna om gröna jätteprojekt i norr som går åt skogen har varit många. Här är en till. De två senaste rubrikerna på pressmeddelanden från Cinis Fertilizer säger en del både om utvecklingen för företaget – och tempot i den. 10 december 2025, för en dryg månad …
Iskall prognos: Vi är på väg in i en fjärde AI-vinter
Förväntningarna kring artificiell intelligens saknar motstycke i modern tid. Men historien ger oss en bister påminnelse. Efter varje period av optimism har en iskall AI-vinter väntat. Skeptiker varnar för att vi närmar oss slutet på den nuvarande ”våren” och menar att en fjärde vinter står för dörren. Investeringarna i generativ AI och stora språkmodeller (LLM) …
Bankjättens vd om AI-utgifterna: ”Hjälpe oss Gud”
Jamie Dimon, vd för JPMorgan Chase, världens största bank sett till börsvärdet, försvarar den amerikanska bankens AI-utgifter. ”Vi kommer att ligga i framkant, så hjälpe oss Gud”, säger bank-vd:n Jamie Dimon på en fråga om JPMorgan Chases kostnader för teknik med fokus på AI, artificiell intelligens, berättar Business Insider, BI. Dimon: Vi vill ligga i …
När börsåret 2026 närmar sig har Pareto Securities presenterat sina toppval för kommande år.
Listan omfattar både large cap och small cap samt en särskild kategori av mer riskfyllda aktier.
Gemensamt för urvalet är bedömningen att bolagen har förutsättningar att utvecklas starkare än börsen som helhet. Det skriver Handelsbankens kundtidning efn.
”Dessa kandidater bedömer vi har potential att prestera bättre än marknaden under 2026”, skriver Pareto i sin genomgång.
Verkstad och industri i fokus
Bland de större bolagen lyfter analyshuset fram Alfa Laval, Catena, Epiroc, Lagercrantz och Thule.
För Alfa Laval pekar Pareto på ett förbättrat momentum i energidivisionen samt fortsatt stark utveckling inom Marine, där marginalerna bedöms förbli höga.
Epiroc väntas enligt analyshuset ta igen en del av det värderingsgap som uppstått gentemot branschkollegor, drivet av förbättrad orderingång och successivt högre lönsamhet.
Catena beskrivs samtidigt som väl positionerat inom logistikfastigheter med förutsättningar att växa snabbare än marknaden.
Thule lyfts fram som ett bolag där återgång till stabil organisk tillväxt kombineras med avtagande kostnadspress, vilket kan bana väg för marginalexpansion.
Läs mer: Ekonomen: Sluta stressa över din ekonomi – ta en genväg istället – Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Small cap med omvärderingspotential
I segmentet mindre bolag pekar Pareto ut ITAB Shop Concept, Mips, Platzer, Knowit och Storytel.
Här handlar investeringscasen i hög grad om tillväxt som ännu inte fullt ut avspeglas i värderingen.
Mips går enligt analyshuset in i 2026 med accelererande organisk tillväxt, förstärkt av tidigare förvärv.
Platzer beskrivs ha attraktiv uppsida tack vare låg värdering och potential för expansion inom industri och logistik, samtidigt som en cyklisk återhämtning väntas gynna bolaget.
När det gäller Storytel menar Pareto att marknaden överdriver riskerna kopplade till konkurrensen inom ljudböcker.
Utöver aktievalen lyfter Pareto även fram att värderingsgapet mellan svenska kvalitetsbolag och internationella konkurrenter har vidgats under 2025.
Enligt analyshuset skapar det ett ovanligt attraktivt ingångsläge inför 2026, särskilt inom industri och teknik där vinstestimaten varit mer stabila än börskurserna. Det skriver Placera.
Våghalsiga val för den riskvillige
Utöver huvudlistan presenterar analyshuset fem mer spekulativa val.
Hit hör Hemnet, Stillfront, W5 Solutions, Xvivo Perfusion och Munters.
Hemnet väntas återfå tillväxt i takt med stigande annonsvolymer, medan Munters beskrivs som ett av de mest intressanta tillväxtcasen bland nordiska industribolag.
För investerare signalerar listan ett tydligt budskap.
Pareto ser selektiva möjligheter på en marknad där breda index kan få det svårare att leverera överavkastning under 2026.
Missa inte:
Vanliga fällan som kan förstöra din avkastning – Dagens PS
29-åringen har 26 miljoner kronor i skuld: “Kortvarig smärta” – Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Analog lyx är den nya statussymbolen
Mobilförbud. Mörklagda rum. Tystnad. Åtta timmar med en roman som vägrar vara snäll. Analog lyx. Det låter som ett straff i skolans källare anno 1958, men är i dag snarare ett exklusivt erbjudande. Detta har blivit den nya statussymbolen för en generation med trasig koncentration. I New York Magazine beskrivs hur universitetsstudenter frivilligt låser in …
Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan
Nu har en domstol slagit fast att hans nya fru manipulerade honom att göra barnen arvlösa, en utveckling som väcker frågor om inflytande, isolation och familjerätt. Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen. Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av …
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet. En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut. Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så …
Analyshusets toppval för 2026 kan slå börsen
Fokus ligger på bolag med tydligt resultatmomentum, strukturell tillväxt och värderingar som enligt analyshuset ännu inte speglar potentialen. När börsåret 2026 närmar sig har Pareto Securities presenterat sina toppval för kommande år. Listan omfattar både large cap och small cap samt en särskild kategori av mer riskfyllda aktier. Gemensamt för urvalet är bedömningen att bolagen …
Aktiva fonder tog revansch i PPM – råvaror årets vinnare
Under 2025 var det aktiva fonder som gav svenskarnas premiepension högst avkastning. Efter flera år där indexnära fonder dominerat premiepensionens avkastningsstatistik tog aktiva förvaltare åter plats i strålkastarljuset under 2025. I den årliga sammanställningen från Fondtorgsnämnden framgår att aktiv förvaltning ofta belönade sparare, särskilt inom råvaru- och energisektorn. Dessa fonder blev därmed bland de mest …