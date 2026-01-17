Analyshusets toppval för 2026 kan slå börsen

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

När börsåret 2026 närmar sig har Pareto Securities presenterat sina toppval för kommande år.

Listan omfattar både large cap och small cap samt en särskild kategori av mer riskfyllda aktier.

Gemensamt för urvalet är bedömningen att bolagen har förutsättningar att utvecklas starkare än börsen som helhet. Det skriver Handelsbankens kundtidning efn.

”Dessa kandidater bedömer vi har potential att prestera bättre än marknaden under 2026”, skriver Pareto i sin genomgång.

Verkstad och industri i fokus

Bland de större bolagen lyfter analyshuset fram Alfa Laval, Catena, Epiroc, Lagercrantz och Thule.

För Alfa Laval pekar Pareto på ett förbättrat momentum i energidivisionen samt fortsatt stark utveckling inom Marine, där marginalerna bedöms förbli höga.

Epiroc väntas enligt analyshuset ta igen en del av det värderingsgap som uppstått gentemot branschkollegor, drivet av förbättrad orderingång och successivt högre lönsamhet.

Catena beskrivs samtidigt som väl positionerat inom logistikfastigheter med förutsättningar att växa snabbare än marknaden.

ANNONS

Thule lyfts fram som ett bolag där återgång till stabil organisk tillväxt kombineras med avtagande kostnadspress, vilket kan bana väg för marginalexpansion.

Läs mer: Ekonomen: Sluta stressa över din ekonomi – ta en genväg istället – Dagens PS