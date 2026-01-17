Dagens PS
Analyshusets toppval för 2026 kan slå börsen

Analysehuset
Pareto Securities pekar ut aktierna som väntas prestera bättre än marknaden nästa år. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Fokus ligger på bolag med tydligt resultatmomentum, strukturell tillväxt och värderingar som enligt analyshuset ännu inte speglar potentialen.

När börsåret 2026 närmar sig har Pareto Securities presenterat sina toppval för kommande år.

Listan omfattar både large cap och small cap samt en särskild kategori av mer riskfyllda aktier.

Gemensamt för urvalet är bedömningen att bolagen har förutsättningar att utvecklas starkare än börsen som helhet. Det skriver Handelsbankens kundtidning efn.

”Dessa kandidater bedömer vi har potential att prestera bättre än marknaden under 2026”, skriver Pareto i sin genomgång.

Verkstad och industri i fokus

Bland de större bolagen lyfter analyshuset fram Alfa Laval, Catena, Epiroc, Lagercrantz och Thule.

För Alfa Laval pekar Pareto på ett förbättrat momentum i energidivisionen samt fortsatt stark utveckling inom Marine, där marginalerna bedöms förbli höga.

Epiroc väntas enligt analyshuset ta igen en del av det värderingsgap som uppstått gentemot branschkollegor, drivet av förbättrad orderingång och successivt högre lönsamhet.

Catena beskrivs samtidigt som väl positionerat inom logistikfastigheter med förutsättningar att växa snabbare än marknaden.

Thule lyfts fram som ett bolag där återgång till stabil organisk tillväxt kombineras med avtagande kostnadspress, vilket kan bana väg för marginalexpansion.

Small cap med omvärderingspotential

I segmentet mindre bolag pekar Pareto ut ITAB Shop Concept, Mips, Platzer, Knowit och Storytel.

Här handlar investeringscasen i hög grad om tillväxt som ännu inte fullt ut avspeglas i värderingen.

Mips går enligt analyshuset in i 2026 med accelererande organisk tillväxt, förstärkt av tidigare förvärv.

Platzer beskrivs ha attraktiv uppsida tack vare låg värdering och potential för expansion inom industri och logistik, samtidigt som en cyklisk återhämtning väntas gynna bolaget.

När det gäller Storytel menar Pareto att marknaden överdriver riskerna kopplade till konkurrensen inom ljudböcker.

Utöver aktievalen lyfter Pareto även fram att värderingsgapet mellan svenska kvalitetsbolag och internationella konkurrenter har vidgats under 2025.

Enligt analyshuset skapar det ett ovanligt attraktivt ingångsläge inför 2026, särskilt inom industri och teknik där vinstestimaten varit mer stabila än börskurserna. Det skriver Placera.

Våghalsiga val för den riskvillige

Utöver huvudlistan presenterar analyshuset fem mer spekulativa val.

Hit hör Hemnet, Stillfront, W5 Solutions, Xvivo Perfusion och Munters.

Hemnet väntas återfå tillväxt i takt med stigande annonsvolymer, medan Munters beskrivs som ett av de mest intressanta tillväxtcasen bland nordiska industribolag.

För investerare signalerar listan ett tydligt budskap.

Pareto ser selektiva möjligheter på en marknad där breda index kan få det svårare att leverera överavkastning under 2026.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

