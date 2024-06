Analys: Juli historiskt bästa månaden för aktien

Investtechs analyser baseras primärt på tekniska trender och signaler i en akties kursrörelse.

Gått starkare än börsen i år

”Det är aktier som visar en fin tekniskt bild och som utifrån det har goda möjligheter att prestera på en till sex månaders sikt”, säger Lars-Göran Westerberg, analytiker på Investtech, till DI som skriver om den vinnande aktie-kvartetten som analysfirman nu plockat fram.

En av aktierna som analysfirman sätter köp på är alltså finansräven Mats Qvibergs Öresund (börskurs Öresund).

Här visar Investechs data att juli varit den bästa månaden för aktien under de senaste tio åren med en snittuppgång på 7,5 procent.

”Den senaste månaden har Öresund handlats upp under ökad omsättning och ned under minskad omsättning. Det visar att köparna vill komma in i aktien när kursen stiger, vilket bekräftar den positiva trendbilden”, säger Lars-Göran Westerberg enligt DI.

Aktien är upp drygt 12,5 procent i år och har således gått starkare än Stockholmsbörsens index.