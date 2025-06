Aktierna som slår börsen: "Lysande siffror"

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

”Bästa investeringarna”

De stora bankaktierna är nu prissatta till tio gånger den förväntade årliga vinsten, konstaterar Magnus Vie Sundal.

”De stora bankerna fortsätter att leverera utmärkta siffror, och förluster har inte inträffat. Dessa större, välskötta banker är idag de bästa bankinvesteringarna enligt vår mening”, säger förvaltaren.

En annan norsk investerare som gjort sig en förmögenhet på finansaktier är tidigare Protector-vd:n Sverre Bjerkeli.

Han och sonen David Bjerkeli förvaltar i dag en koncentrerad portfölj där Protector forsikring och Morrow Bank sticker ut.

Bjerkeli köpte Morrow Bank i november 2024 till strax under 8 kronor per aktie, en aktie som nu handlas för 12 kronor och gett far och son Bjerkeli miljoner på några få månader.

Sverre Bjerkeli tror att Morrow Bank har goda möjligheter att växa 10–20 procent årligen framöver genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

ANNONS

Swedbank tror norska aktien kan halveras – ger ett annat köpråd. Dagens PS

Köpt under decennier

I Protector har Bjerkeli köpt aktier under flera decennier, förklarligt ur hans position som vd. Bjerkeli har sålt av de senaste åren för att sprida riskerna men säger nu att det är ”bland det dummaste” han gjort de senaste åren.

”Det är uppenbart att vi har sålt för mycket”, erkänner Bjerkeli.

Allmänt menar Sverre Bjerkeli att det finns flera orsaker till att den norska och nordiska finanssektorn är en välskött bransch, men noterar att det oligopol norska banker i praktiken har hjälper de stora aktörerna.

”De har bestämt sig för att de ska tjäna pengar, och det säger de till varandra och till marknaden. Det är inte så dumt. Norska banker kommer förmodligen att protestera men då ler jag bara”, säger Bjerkeli.

Lyfter fram DNB

Den officiella lanseringen av Sparebanken Norge, som är en sammanslagning av Sparebanken Vest och Sparebanken Sør, tillkännagavs nyligen. Detta är en av Magnus Vie Sundals favoriter.

Dessutom lyfter han fram DNB, som handlats med rabatt jämfört med sparbankssektorn det senaste året, vilket är ovanligt.

ANNONS

Vinsten växer men bolaget straffas av börsen. Dagens PS

Domstol stoppar dolda kostnader i DNB:s billeasing. Realtid