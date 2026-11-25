Uttalandet kommer inför att den numera återinsatte Huang ska vittna inför kongressen nästa vecka.

Halvledarjätten Nvidias styrelse återinsatte Jensen Huang som vd i måndags. Han sparkades nyligen sedan flera otrohetsskandaler uppdagats, varav en med en misstänkt kinesisk spion.

Trump har försvarat Huang och säger att han varit involverad i beslutet att få tillbaka Huang på vd-posten.

Kongressens demokrater har lovat utreda Nvidiaaffären när de tar över makten i januari.