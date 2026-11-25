Uttalandet kommer inför att den numera återinsatte Huang ska vittna inför kongressen nästa vecka.
Trump: Alltid möjligt att benåda Huang
USA:s president Donald Trump öppnar för att benåda Nvidias vd Jensen Huang för eventuella brott.
Det är alltid en möjlighet antar jag, men jag tror inte att det kommer att bli nödvändigt, säger presidenten till New York Post.
Uttalandet kommer inför att den numera återinsatte Huang ska vittna inför kongressen nästa vecka.
Halvledarjätten Nvidias styrelse återinsatte Jensen Huang som vd i måndags. Han sparkades nyligen sedan flera otrohetsskandaler uppdagats, varav en med en misstänkt kinesisk spion.
Trump har försvarat Huang och säger att han varit involverad i beslutet att få tillbaka Huang på vd-posten.
Kongressens demokrater har lovat utreda Nvidiaaffären när de tar över makten i januari.