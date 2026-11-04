Stockholmsbörsen vänder upp
Efter valutgången i USA lyfter aktiemarknader runtom i världen. Stockholmsbörsens OMXS-index är upp 0,8 procent vid lunchtid.
Terminshandeln på Wall Street har vänt upp och även techsektorn som bedömdes bli en stor förlorare på demokraternas framgångar i bland annat Texas, lyfter nu.
Stockholmsbörsen har efter en inledande ljum start fått upp ångan och uppgången är bred. I topp återfinns gruvjätten Boliden som stiger 4,3 procent, samtidigt som banksektorn går starkt utifrån Riksbankens besked om att styrräntan nu höjs.
Bland förlorarna märks Saab som faller 3,1 procent i linje med utvecklingen för försvarssektorn runtom i Europa. Även amerikanska försvarsaktier backar i förhandeln. Bland dagens största förlorare märks dock kökstillverkaren Nobia som rasar 30 procent på morgonens delårsrapport.
Hemnet som under förmiddagen meddelat vd-byte faller drygt 1 procent.