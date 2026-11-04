Stockholmsbörsen vänder upp

Terminshandeln på Wall Street har vänt upp och även techsektorn som bedömdes bli en stor förlorare på demokraternas framgångar i bland annat Texas, lyfter nu.

Efter valutgången i USA lyfter aktiemarknader runtom i världen. Stockholmsbörsens OMXS-index är upp 0,8 procent vid lunchtid.

Terminshandeln på Wall Street har vänt upp och även techsektorn som bedömdes bli en stor förlorare på demokraternas framgångar i bland annat Texas, lyfter nu.