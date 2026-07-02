Skakigt för techjättar – så mycket föll de i juni

Investerare i USA flyttar nu pengar från vissa av jättebolagen inom ”Magnificent Seven”, skriver The Financial Times. Glansen falnar kring gruppen, där Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Tesla ingår.

Aktiekurserna spretar, men de sju bolagen tillsammans föll runt 10 procent under juni. I reda pengar handlar det om enorma belopp som utraderats.

Samtidigt stiger kurserna för andra chiptillverkare rejält, liksom för andra företag som gynnas av AI-utvecklingen. Det är där investerarnas pengar hamnar i stället.

Det är helt logiskt och väntat. Andra bolag flyttar fram positionerna, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.

Investerarna ifrågasätter de skyhöga värderingarna av tech-jättarna, och tror inte att bolagen kommer att ge dem tillräcklig avkastning. AI-utvecklingen ligger bakom – först var den koncentrerad till ett fåtal stora bolag, men nu börjar den spridas till fler, förklarar han.

Vi hoppas på fler draglok för AI-utvecklingen.

Konkurrensen ökar

Jätteföretagens järngrepp kan lätta något när konkurrensen ökar.

Det finns också säkerhetspolitiska skäl. Man vill öka motståndskraften och minska beroendet.

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Han förklarar att investerarnas skepsis delvis kan förklaras av sårbarheten då företag har blivit helt beroende av jättarnas tjänster, och det gäller också stater. Då vill både företag och stater frigöra sig och öka sin motståndskraft. Det gör att de höga värderingarna av tech-jättarna kan kännas lite svajiga för den som ska placera pengar.

Det är svårt att göra en värdering av de stora bolagen nu. Vi befinner oss vid ett teknologiskt vägskäl.