Investerare i USA flyttar nu pengar från vissa av jättebolagen inom ”Magnificent Seven”, skriver The Financial Times. Glansen falnar kring gruppen, där Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Tesla ingår.
Skakigt för techjättar – så mycket föll de i juni
För att minska beroendet och sårbarheten i AI-utvecklingen flyttas nu enorma kapitalsummor från de stora tech-jättarna i USA.
Så kan det bli i Sverige också för exempelvis våra pensionsfonder.
Investerare i USA flyttar nu pengar från vissa av jättebolagen inom ”Magnificent Seven”, skriver The Financial Times. Glansen falnar kring gruppen, där Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Tesla ingår.
Aktiekurserna spretar, men de sju bolagen tillsammans föll runt 10 procent under juni. I reda pengar handlar det om enorma belopp som utraderats.
Samtidigt stiger kurserna för andra chiptillverkare rejält, liksom för andra företag som gynnas av AI-utvecklingen. Det är där investerarnas pengar hamnar i stället.
Det är helt logiskt och väntat. Andra bolag flyttar fram positionerna, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.
Investerarna ifrågasätter de skyhöga värderingarna av tech-jättarna, och tror inte att bolagen kommer att ge dem tillräcklig avkastning. AI-utvecklingen ligger bakom – först var den koncentrerad till ett fåtal stora bolag, men nu börjar den spridas till fler, förklarar han.
Vi hoppas på fler draglok för AI-utvecklingen.
Konkurrensen ökar
Jätteföretagens järngrepp kan lätta något när konkurrensen ökar.
Det finns också säkerhetspolitiska skäl. Man vill öka motståndskraften och minska beroendet.
Han förklarar att investerarnas skepsis delvis kan förklaras av sårbarheten då företag har blivit helt beroende av jättarnas tjänster, och det gäller också stater. Då vill både företag och stater frigöra sig och öka sin motståndskraft. Det gör att de höga värderingarna av tech-jättarna kan kännas lite svajiga för den som ska placera pengar.
Det är svårt att göra en värdering av de stora bolagen nu. Vi befinner oss vid ett teknologiskt vägskäl.
Svenskt USA-ägande
Svenska investerare, som pensionsfonder eller globalfonder, har en rätt stor exponering mot USA-börserna och tech-jättarna. Fast ännu har inte svenska investerare börjat fly tech-jättarna.
Vi ser inte några tecken på det ännu, men tanken finns nog.
Robert Bergqvist tycker att det är viktigt att Sverige, och EU, snabbar upp tempot när det gäller AI och teknik.
Två länder, USA och Kina, ligger i framkant när det gäller teknik och AI. Sverige ligger bättre till än genomsnittet i EU. Men Sverige behöver tänka att konkurrenterna är USA och Kina, inte andra EU-länder. Det går för långsamt i EU, säger han.
Aktiekurserna för ”The Magnificent Seven” – de sju jättebolagen Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Tesla – som grupp föll cirka 10 procent under juni.
Drygt 22 biljoner kronor har försvunnit, vilket kan jämföras med att Sveriges hela bnp är drygt 6,5 biljoner kronor i år.
Sedan årsskiftet är fallet runt 3 procent.