Nvidias avgångne vd: Redo att återvända
Nvidias avgångne vd Jensen Huang säger att han är redo att återvända.
”Sedan jag slutat har det kommit en våg av uppmaningar från Nvidias anställda, investerare, affärspartner och kunder om att jag ska återvända som vd”, säger Huang i ett kort uttalande enligt The Wall Street Journal.
”Om styrelsen bedömer att min återkomst ligger i våra aktieägares, anställdas, företagets och USA:s bästa intresse, skulle jag känna mig hedrad över att hörsamma dessa uppmaningar och återvända som vd", skriver han vidare.
Huang, som tvingades avgå i förra veckan efter en otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion, har kallats till USA:s kongress för utfrågning i början av december.
Han frågas ut av representanthusets utrikesutskott respektive särskilda utskott för Kina och underrättelseutskott tisdagen den 1 december, med anledning av uppgifterna om att han haft en relation med en befarad kinesisk spion, rapporterar CNBC.
Den 2 december ställs även AI-jättens chefsjurist Tim Teter inför utskotten.
”Vi ser fram emot att höra från Jensen Huang och Tim Teter gällande deras roller i ett potentiellt hot mot vår nationella säkerhet”, säger de tre utskottens ordförande i ett skriftligt uttalande.