”Om styrelsen bedömer att min återkomst ligger i våra aktieägares, anställdas, företagets och USA:s bästa intresse, skulle jag känna mig hedrad över att hörsamma dessa uppmaningar och återvända som vd", skriver han vidare.

Huang, som tvingades avgå i förra veckan efter en otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion, har kallats till USA:s kongress för utfrågning i början av december.

Han frågas ut av representanthusets utrikesutskott respektive särskilda utskott för Kina och underrättelseutskott tisdagen den 1 december, med anledning av uppgifterna om att han haft en relation med en befarad kinesisk spion, rapporterar CNBC.

Den 2 december ställs även AI-jättens chefsjurist Tim Teter inför utskotten.

”Vi ser fram emot att höra från Jensen Huang och Tim Teter gällande deras roller i ett potentiellt hot mot vår nationella säkerhet”, säger de tre utskottens ordförande i ett skriftligt uttalande.