Nvidia rasar efter spionmisstankarna
En otrohetsaffär med spionmisstankar skakar om AI-jätten Nvidia, som rasar över 7 procent i den inledande börshandeln i USA.
Nvidias styrelse meddelade på söndagen att man inlett en utredning kring vd:n och grundaren Jensen Huangs otrohetsaffär med en kvinna som pekats ut som en spion som agerat på uppdrag av Kina.
Nu kommer prislappen.
Aktien, den näst största i världen sett till börsvärde, föll 7,2 procent i den inledande måndagshandeln i New York.
Raset går mot strömmen, Nasdaqs tekniktunga kompositindex pekar samtidigt på plus 1,0 procent.
Breda S&P 500 och Dow Jones industriindex är upp 1,1 procent.