Nvidia rasar efter spionmisstankarna

Nvidias styrelse meddelade på söndagen att man inlett en utredning kring vd:n och grundaren Jensen Huangs otrohetsaffär med en kvinna som pekats ut som en spion som agerat på uppdrag av Kina.

En otrohetsaffär med spionmisstankar skakar om AI-jätten Nvidia, som rasar över 7 procent i den inledande börshandeln i USA.

Nvidias styrelse meddelade på söndagen att man inlett en utredning kring vd:n och grundaren Jensen Huangs otrohetsaffär med en kvinna som pekats ut som en spion som agerat på uppdrag av Kina.