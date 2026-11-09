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Nvidia rasar efter spionmisstankarna

Nvidias vd Jensen Huang. Arkivbild.
Nvidias vd Jensen Huang. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Nvidias styrelse meddelade på söndagen att man inlett en utredning kring vd:n och grundaren Jensen Huangs otrohetsaffär med en kvinna som pekats ut som en spion som agerat på uppdrag av Kina.

En otrohetsaffär med spionmisstankar skakar om AI-jätten Nvidia, som rasar över 7 procent i den inledande börshandeln i USA.

Nvidias styrelse meddelade på söndagen att man inlett en utredning kring vd:n och grundaren Jensen Huangs otrohetsaffär med en kvinna som pekats ut som en spion som agerat på uppdrag av Kina.

Nu kommer prislappen.

Aktien, den näst största i världen sett till börsvärde, föll 7,2 procent i den inledande måndagshandeln i New York.

Raset går mot strömmen, Nasdaqs tekniktunga kompositindex pekar samtidigt på plus 1,0 procent.

Breda S&P 500 och Dow Jones industriindex är upp 1,1 procent.

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