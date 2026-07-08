Nvidia på lägsta värdering sedan 2019

Wall Streets breda S&P500-index har samtidigt ett P/E-tal på drygt 20, medan P/E-talet på Nasdaq i genomsnitt ligger på 23.

Nvidia ser ut att tappa ännu mer av sitt värde i onsdagens terminshandel på Wall Street, där aktien är den bland de stora techaktierna som drar mest nedåt i en ny våg av AI-oro.

Men Nvidia är trots allt världens högst värderade börsbolag, med en total värdering på 4,8 biljoner dollar. Men Apple och Google-ägaren Alphabet – som klarat sig bättre i den senaste tidens oro i AI-sektorn – flåsar i hälarna på 4,6 respektive 4,4 biljoner.