Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Chipptillverkarens omsättning för det föregående kvartalet har stigit till 115,84 miljarder dollar. Det är över marknadens förväntningar på 109,10 miljarder dollar, enligt CNBC.

Vinsten uppgår till 2,68 dollar per aktie, högre än förväntningarna på 2,48 dollar.

Aktien är upp 2,2 procent i den omedelbara efterhandeln.