Nordisk investmentbank rakar hem toppbetyg

DNB Carnegie, den ledande investmentbanken i Norden, rankas som främsta aktör inom aktieanalys och mäkleri, enligt ny kundnöjdsundersökning.
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Kanonrapport från svenska börsraketen: "Stark tillväxt"
Börsraketen är upp 110 procent senaste året och resultatet i dagens rapport överträffade marknadens förväntningar med råge. ”Med en augustiförsäljning som för första gången översteg en miljard kronor har vi lyckats bibehålla ett starkt momentum i försäljningen”, skriver vd:n Kristofer Tonström i kvartalsrapporten. Läs även: Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar – Dagens PS Aktien …
Spotify-vd:ns aktieaffärer förbryllar – på väg bort?
Techinvesteraren Tommy Jacobson tycker att Spotify-chefen Daniel Eks agerande väcker frågan om han tänker göra sorti som vd för den svenska musiksuccén. Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att Daniel Ek sålt aktier i Spotify värda 4,4 miljarder kronor det senaste året. Tommy Jacobson: ”Konstiga signaler” Tommy Jacobson, som varit med länge som investerare, numera med fokus …
Börsgurun tror på ”vansinnig värdering” för Klarna
Trots att Klarna rusade i börsdebuten på Wall Street i New York har aktien potential att göra en ”vansinnig” kursresa i positivt mening, enligt CNBC:s Jim Cramer. Cramer hissar Klarna till skyarna efter börsentrén i USA. Att aktien stack i väg upp med snudd på 15 procent saknar betydelse, det finns mer att krama ur …
Institutionella investerare i Norden anser att DNB Carnegie är bäst i klassen i åtta av nio katergorier, vilket placerar investmentbanken överst på pallplatsen nummer i ligan.
Kantar Sifo Prosperas undersökning uppges vara en av de mest tillförlitliga brenchmarkstudierna inom finansbranschen och genomförs varje år.
Investmentbanken tackar för utmärkelsen
Christer Magnergård, global co-head research på DNB Carnegie”, anser att resultat visar på ”en imponerande ledning” för bolagets analytiker och mäklare och säger i ett pressmeddelande att det bekräftar att fokuset på ”kvalitet och långsiktiga relationer uppskattas”.
Han får medhåll av Lena Österberg, också global-co-head, och som förklarar att hon är ”mycket stolt” över det höga betyget från investerarna.
Att det är kundernas egna omdömen gör utmärkelsen ”särskilt betydelsefull”, konstaterar även de båda omnämndas kollega Thomas Breivik.
Undersökningen baseras på intervjuer med de institutionella investerarna i Norden.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Ryanair vill se drönarna fara och flyga
Inte nog med att ryska drönare hotar städer i väst. De försenar flygen också. ”Det här kommer vara ett ständigt problem”, menar Ryanairs vd. I spåren av de ryska drönarna mot polskt luftrum har Ryanairs vd Michael O´Leary tagit till orda. Han gjorde det i samband med bolagets stämma i Dublin torsdag. ”Det här kommer …
Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de
Arbetslösheten bland akademiker är rekordhög. Ändå missar regeringens nya åtgärd de nyexaminerade, menar ett fackförbund. Regeringens nya förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga möter kritik. Åtgärden träffar inte de nyexaminerade akademiker som redan i dag möter den tuffaste arbetsmarknaden på två decennier, varnar fackförbundet Akavia. Missa inte: Så tar Generation Z kommandot över AI på …
Goldman Sachs ex-vd: Här startar nästa kris i USA
Troligen får USA:s ekonomi problem med kreditmarknaden, där är risken störst för att utlösa en ekonomisk kris, enligt Goldman Sachs tidigare vd. I en intervju med CNBC på torsdagen sade Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs under den stora finanskrisen, att han räknar med en ny omfattande ekonomisk kris i USA. Vanligtvis drabbar en kris …
Din bil avslöjar din verkliga personlighetstyp
Enligt en ny undersökning säger bilmärket mer om en person än vad man kan tro. Den döljer djuplodande hemligheter. Man ska aldrig döma någon efter bilen den kör – eller ska man? En ny undersökning ger en intressant inblick i svenskarnas fördomar om bilförare, och resultatet kan överraska dig. Det visar sig att vi har …
Varning: Guld är kanariefågeln i gruvan
Guldpriserna når bara nya rekord och investerare i den ädla metallen kan glädjas åt värdeökningar i sina portföljer. Men guldets glans har en baksida menar experter. Både guld och den amerikanska statsobligationsmarknaden signalerar världens växande oro över Trump-administrationens ekonomiska politik. Detta enligt Desmond Lachman, Senior Fellow vid American Enterprise Institute. Enligt Lachman, tidigare vvd på …