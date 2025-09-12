Nordisk investmentbank rakar hem toppbetyg

Institutionella investerare i Norden anser att DNB Carnegie är bäst i klassen i åtta av nio katergorier, vilket placerar investmentbanken överst på pallplatsen nummer i ligan.

Kantar Sifo Prosperas undersökning uppges vara en av de mest tillförlitliga brenchmarkstudierna inom finansbranschen och genomförs varje år.

Investmentbanken tackar för utmärkelsen

Christer Magnergård, global co-head research på DNB Carnegie”, anser att resultat visar på ”en imponerande ledning” för bolagets analytiker och mäklare och säger i ett pressmeddelande att det bekräftar att fokuset på ”kvalitet och långsiktiga relationer uppskattas”.

Han får medhåll av Lena Österberg, också global-co-head, och som förklarar att hon är ”mycket stolt” över det höga betyget från investerarna.

Att det är kundernas egna omdömen gör utmärkelsen ”särskilt betydelsefull”, konstaterar även de båda omnämndas kollega Thomas Breivik.

Undersökningen baseras på intervjuer med de institutionella investerarna i Norden.

Läs även: Expertens råd på börsen till småsparare i höst DagensPS