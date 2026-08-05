Nellys vd lämnar: 71 procent av tappet sitter i en enda post

Försäljningen utanför Norden växer

Andelen egna varumärken steg under halvåret till 63,5 procent från 52,9. Returgraden gick åt fel håll, 27,5 mot 26,9 procent, efter en försvagning i första kvartalet och en förbättring i det andra.

Volymen sviker samtidigt. Den nordiska försäljningen föll till 548,4 miljoner från 592,3, medan ”Övriga världen” mer än fördubblades till 41,1 miljoner.

Lagret växte till 217,6 miljoner från 172,0. Karlinder-Östlundh skriver:

”Vi är inte nöjda med utfallet”

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Samtliga siffror återfinns i delårsrapporten.

PS analys

Styrelsen tog operativt grepp innan vd:n gick. Inköpsutskottet gjordes om till ett sortimentsutskott, ett strategiutskott inrättades och Rite Ventures teknikchef anlitades som konsult för data och teknologi, enligt halvårsrapporten.

Under tredje kvartalet flyttar dessutom kontoret till centrala Göteborg, medan säte och lager blir kvar i Borås.

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