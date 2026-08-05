Vd:n för modejätten Nelly lämnar bolaget. Vi har brutit ned halvårets resultaträkning post för post, för att se hur bolaget faktiskt mår och vad som äter upp vinstmarginalerna.
Nellys vd lämnar: 71 procent av tappet sitter i en enda post
Vi rapporterade om rapportsmällen som slog undan benen på aktien i april. Sedan årsskiftet är aktien ned omkring två tredjedelar, enligt Di.
Bolagets vd Helena Karlinder-Östlundh har nu även sagt upp sig och sitter kvar tills en efterträdare tillträder, dock längst till den 5 februari 2027, enligt Nellys pressmeddelande. Rekryteringen har inletts.
Vad vinsttappet beror på
Rörelseresultatet föll från 75,3 till 40,3 miljoner kronor under första halvåret, alltså med 35 miljoner. Administrations- och övriga rörelsekostnader steg med 24,9 miljoner och står därmed för drygt 71 procent av tappet.
Marknadsföringen tog 4,5 miljoner, bruttoresultatet sjönk 6,2 och lager- och distributionskostnaderna gav tillbaka 0,5. Som andel av omsättningen växte posten från 19,0 till 23,8 procent.
Bolaget förklarar ökningen med personalkostnader och flaggskeppsbutiken i Köpenhamn, och posten rymmer även avskrivningar.
Försäljningen utanför Norden växer
Andelen egna varumärken steg under halvåret till 63,5 procent från 52,9. Returgraden gick åt fel håll, 27,5 mot 26,9 procent, efter en försvagning i första kvartalet och en förbättring i det andra.
Volymen sviker samtidigt. Den nordiska försäljningen föll till 548,4 miljoner från 592,3, medan ”Övriga världen” mer än fördubblades till 41,1 miljoner.
Lagret växte till 217,6 miljoner från 172,0. Karlinder-Östlundh skriver:
”Vi är inte nöjda med utfallet”
Samtliga siffror återfinns i delårsrapporten.
PS analys
Styrelsen tog operativt grepp innan vd:n gick. Inköpsutskottet gjordes om till ett sortimentsutskott, ett strategiutskott inrättades och Rite Ventures teknikchef anlitades som konsult för data och teknologi, enligt halvårsrapporten.
Under tredje kvartalet flyttar dessutom kontoret till centrala Göteborg, medan säte och lager blir kvar i Borås.
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