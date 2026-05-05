Musk går med på uppgörelse: ”Mindre bot"

Elon Musk, som bland annat är vd för Tesla, har anklagats för att ha brutit mot börsregler när han köpte aktier i Twitter inför sitt förvärv av bolaget.

I en överenskommelse med den amerikanska finansinspektionen, SEC, har Musk via sin stiftelse nu gått med på att betala 1,5 miljoner dollar, cirka 14 miljoner kronor. Uppgörelsen måste dock godkännas i en domstol.

Musks advokat Alex Spiro uppger att stiftelsen ”gått med på att betala en mindre bot för att ha lämnat in en rapport för sent”.

Målet kretsar i korthet kring en bestämmelse om att förvärv av mer än fem procent aktier i ett börsnoterat bolag måste offentliggöras inom tio dagar.