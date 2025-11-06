Den kinesiska uppstickaren Pony.ai, som tillverkar självkörande bilar, faller med över 14 procent vid börsentrén i Hongkong medan rivalen WeRide tappar nästan 12 procent.
Mardrömsdebut på börsen för kinesiska Pony.ai
Båda företagen, som är tillverkare av autonoma bilar, har tagit klivet in på Hongkongbörsen på torsdagen.
Och någon skön start blev det inte för bolagen. Tvärtom straffar investerarna Pony.ai och WeRide skoningslöst i deras börsdebuter. Aktiekurserna backar med mer än 14 procent respektive snudd på 12 procent, rapporterar CNBC och uppger att Pony.ai och även WeRide redan är börsnoterade i USA.
Så mycket kapital har bolagen fått in
Inför börsintroduktionerna i Hongkong samlade Pony.ai in 6,71 miljarder Hongkongdollar medan WeRide tog in 2,39 Hongkongdollar, framgår det.
Båda företagen, som försöker konkurrera med jättar som Baidu och Apollo Go på hemmaplan och Googles moderbolag Alphabet globalt, har sina huvudkontor i Guangzhou i Kina.
De expanderar nu, berättar CNBC, i Mellanöstern, Europa och flera asiatiska länder, däribland Singapore. Dock saknar de grönt ljus att använda sina robotaxlar i merparten av de länder som då nu tagit sikte på.
Pajkastning från Weride mot Pony-ai
Det var också så, enligt den amerikanska nyhetskanalen, att de tillstånd som de båda kinesiska företagen fick för att testa och framföra sina självkörande fordon varit en kontroversiell fråga inför börsnoteringarna.
WeRide finansdirektör har också anklagat Pony.ai för att ha felinformerat investerare genom att underskatta det antal städer där WeRide har verksamheter.
Pony.ai har inte kommenterat dessa uppgifter.
Här stöter kineserna på stora problem
Vidare berättar CNBC att de båda kinesiska företagen har som mål att ingå partnerskap i USA med Uber, men detta stöter på patrull då den amerikanska regeringen i praktiken förbjudit kinesisk teknik i uppkopplade fordon, däribland i autonoma system.
”Med osäkerheten på marknaderna runt om i världen och det faktum att det skulle bli intensiv granskning av en Pony eller WeRide som försöker komma in på den amerikanska marknaden, handlar en dubbelnotering mycket om riskreducering”, säger Tu Le, grundare och vd på Sino Auto Insights, till CNBc och tillägger att det kommer krävas mycket kapital för att dubbellistade Pony.ai och WeRide ska lyckas även för en marknad utanför USA.
Läs även: Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
