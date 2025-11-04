Trodde du att USA:s stora AI-bolag hade slagit i taket? Då hade du fel. Magnificent Seven fortsätter nämligen att driva börsen uppåt.
Magnificent Seven gör storstilad comeback – alla vill in
De amerikanska börserna befinner sig i sin längsta uppgångsperiod på flera år, och teknologisektorn står åter i centrum.
I spetsen finns Amazon, som med nya satsningar inom artificiell intelligens har återtagit en ledande position i den snabbt växande AI-ekonomin.
Nasdaq-indexet visar sin längsta positiva svit sedan 2023 och S&P 500 har nått en rekordvärdering på över 17 biljoner dollar, rapporterar Trader Times.
Dominerar börsen
Techsektorns sju främsta företag, de så kallade Magnificent Seven, fortsätter att dominera börslandskapet. Gruppen har stigit med närmare 300 procent sedan AI-boomens start och visar inga tecken på avmattning.
För bara några månader sedan var det vissa som menade att bolagen hade nått sin peak, men investerare fortsätter att slussa in sina pengar i aktierna.
Starka rapporter från Alphabet och Microsoft bekräftar bilden av en sektor med fortsatt hög tillväxt, robusta marginaler och kraftig investeringsvilja.
Tagit tillbaka initiativet
Alphabet redovisar de högsta intäkterna på flera år, drivet av molntjänster och AI-verktyg, medan Microsofts Azure-segment växer snabbare än förväntat.
Den största uppmärksamheten riktas dock mot Amazon. Efter en period av svagare utveckling har bolaget återtagit initiativet inom AI.
Molnverksamheten AWS visar den snabbaste tillväxten sedan 2022 och bolaget ökar investeringarna i både infrastruktur och egen AI-hårdvara.
Måste bygga om
Amazons specialutvecklade chip Trainium driver en intäktsökning på över 150 procent inom segmentet, vilket stärker bolagets ställning gentemot konkurrenter som Nvidia, Google och Microsoft.
Kapitalutgifterna väntas öka från 100 till 125 miljarder dollar fram till 2027.
Efterfrågan på molnkapacitet är nu så hög att den överstiger tillgängliga resurser, vilket pressar Amazon att bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen.
Samtidigt växer marknaden för företag som vill köra generativ AI på egna modeller, en trend som gynnar AWS.
Meta sjönk på börsen
AI-boomen får även genomslag i kringsektorer. Western Digital lyfter på stark efterfrågan från molnleverantörer, medan Twilio rapporterar ökad kundaktivitet och tillväxt inom digital kommunikation.
Under tisdagen fortsatte flera av de stora sju att ha sina aktiekurser på höga nivåer, men det fanns en aktie som sjönk rejält: Meta.
Där är investerarna inte helt övertygade om att AI-strategin kommer att räcka till i konkurrensen, skriver CNBC.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
