Magnificent Seven gör storstilad comeback – alla vill in

De amerikanska börserna befinner sig i sin längsta uppgångsperiod på flera år, och teknologisektorn står åter i centrum.

I spetsen finns Amazon, som med nya satsningar inom artificiell intelligens har återtagit en ledande position i den snabbt växande AI-ekonomin.

Nasdaq-indexet visar sin längsta positiva svit sedan 2023 och S&P 500 har nått en rekordvärdering på över 17 biljoner dollar, rapporterar Trader Times.

Dominerar börsen

Techsektorns sju främsta företag, de så kallade Magnificent Seven, fortsätter att dominera börslandskapet. Gruppen har stigit med närmare 300 procent sedan AI-boomens start och visar inga tecken på avmattning.

För bara några månader sedan var det vissa som menade att bolagen hade nått sin peak, men investerare fortsätter att slussa in sina pengar i aktierna.

Starka rapporter från Alphabet och Microsoft bekräftar bilden av en sektor med fortsatt hög tillväxt, robusta marginaler och kraftig investeringsvilja.