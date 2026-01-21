Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Kursrally på 580 procent trots tre vinstvarningar

aktie
Aktien som artikeln handlar om har raketfart och på riktigt eld i baken. (Foto: John Raoux/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Aktiens rusning beskrivs som ”den senaste tidens mest spektakulära” med tanke på att bolaget på kort tid vinstvarnat tre gånger.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

På bara ett år har det NGM-listade företaget Sotkamo Silver enligt Nyhetsbyrån Direkt hunnit vinstvarna tre gånger, uppger Nyhetsbyrån Direkt på Di.se.

Bolagets doldis-aktie har trots det under denna period lyckats slå bland annat telekomjätten Ericsson i omsättning.

Kursen har exploderat i aktien

Det är rallyt i silverpriset som på kort tid fått aktien att rusa till långt ovan molnen.

Drygt en vecka in i december 2025 kostade aktien i Sotkamo Silver 1,24 kronor.

Det kan jämföras med dagens kurs kring lunch, 6,80 kronor. Och denna kursexplosion har skett på bara lite mer än sex veckor.

Sett på ett års sikt är aktien upp med smått ofattbara 580 procent.

Spöar även SEB och Avanza

Allt enligt Nyhetsbyrån Direkt som berättar att handeln i aktien presterat ännu bättre med en större ökning ändå.

ANNONS

”Från en normal dagsomsättning på några hundra tusen kronor under större delen av 2025 har handeln på senare tid varit drygt 100 gånger större – på tisdagen omsatte aktien 127 miljoner kronor. Även på onsdagen var aktien högt omsatt och mer handlad än till exempel Ericsson, SEB eller rapporterande Avanza”, enligt telegrammet på Di.se.

Läs även: Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord DagensPS

Läs mer: Goldman Sachs: Det snedvrider silverpriset Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AvanzaBolagEricssonKursrallyNGMOmsättningSEBSilverVinstvarning
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS