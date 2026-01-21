Kursrally på 580 procent trots tre vinstvarningar

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

På bara ett år har det NGM-listade företaget Sotkamo Silver enligt Nyhetsbyrån Direkt hunnit vinstvarna tre gånger, uppger Nyhetsbyrån Direkt på Di.se.

Bolagets doldis-aktie har trots det under denna period lyckats slå bland annat telekomjätten Ericsson i omsättning.

Kursen har exploderat i aktien

Det är rallyt i silverpriset som på kort tid fått aktien att rusa till långt ovan molnen.

Drygt en vecka in i december 2025 kostade aktien i Sotkamo Silver 1,24 kronor.

Det kan jämföras med dagens kurs kring lunch, 6,80 kronor. Och denna kursexplosion har skett på bara lite mer än sex veckor.

Sett på ett års sikt är aktien upp med smått ofattbara 580 procent.

Spöar även SEB och Avanza

Allt enligt Nyhetsbyrån Direkt som berättar att handeln i aktien presterat ännu bättre med en större ökning ändå.

”Från en normal dagsomsättning på några hundra tusen kronor under större delen av 2025 har handeln på senare tid varit drygt 100 gånger större – på tisdagen omsatte aktien 127 miljoner kronor. Även på onsdagen var aktien högt omsatt och mer handlad än till exempel Ericsson, SEB eller rapporterande Avanza”, enligt telegrammet på Di.se.

