Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Kraftigt orderlyft för Alfa Laval

Räknar med lägre efterfrågan. Arkivbild.
Räknar med lägre efterfrågan. Foto: Johan Nilsson/TT
Vinsten före skatt landade på 3 050 miljoner kronor. Här var ökningen mer blygsam, under motsvarande period i fjol blev vinsten 2 967 miljoner kronor.

Orderingången lyfte 36 procent för verkstadskoncernen Alfa Laval under tredje kvartalet.

Vinsten före skatt landade på 3 050 miljoner kronor. Här var ökningen mer blygsam, under motsvarande period i fjol blev vinsten 2 967 miljoner kronor.

Omsättningen ökade med 8 procent till 18,6 miljarder kronor medan orderingången steg till 23,2 miljarder kronor.

I en prognos skriver bolagsledningen:

”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir på en något lägre nivå än det tredje kvartalet”.

Mest lästa i kategorin