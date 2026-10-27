Kraftigt orderlyft för Alfa Laval

Varningen: Så kan ditt ISK-sparande bli en dyr affär vid skilsmässa

Ett ISK-sparande är inte en enskild egendom vid skilsmässa. Det finns anledning att se över detta innan separationen är ett faktum. Den krassa verkligheten visar att vartannat äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa. De som drabbas hårdast ekonomiskt är nyskilda föräldrar. En analys från Länsförsäkringar visar att de nödvändiga månadsutgifterna ofta ökar med 10 000 …