Kraftigt orderlyft för Alfa Laval
Orderingången lyfte 36 procent för verkstadskoncernen Alfa Laval under tredje kvartalet.
Vinsten före skatt landade på 3 050 miljoner kronor. Här var ökningen mer blygsam, under motsvarande period i fjol blev vinsten 2 967 miljoner kronor.
Omsättningen ökade med 8 procent till 18,6 miljarder kronor medan orderingången steg till 23,2 miljarder kronor.
I en prognos skriver bolagsledningen:
”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir på en något lägre nivå än det tredje kvartalet”.