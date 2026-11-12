Källor: Nvidia överväger att sparka Huang

De senaste veckorna har varit stormiga för chipjättens vd. Efter att det blivit känt att Huang haft en affär med en spionanklagad kvinna har både utredningar och stämningar riktats mot honom.

Enligt The Wall Street Journal väntas Nvidias styrelse inom kort hålla ett sammanträde där Huangs framtid som vd ska avgöras.

I centrum för krisen står Jensens Huangs relation med Alice Huang, utåt sett grundare av teknikbolaget Megaspeed som varit en av Nvidias största kunder i Asien. Alice Huang pekas dock ut som en kinesisk spion av amerikanska myndigheter, enligt flera medier.

Under onsdagen rapporterade The New York Times, med hänvisning till källor, att Jensen Huang anklagas för ännu en affär. I det fallet med en toppchef inom Nvidia.

Nvidia har i omgångar varit världens högst värderade börsbolag, men aktiekursen har dalat i samband med kontroverserna. Den senaste månaden är aktien ned med mer än 20 procent.

Jensen Huang är en av chipjättens medgrundare och äger drygt 3 procent av aktierna, enligt Bloomberg. Han har varit Nvidias vd sedan starten, år 1993.