IBM går bättre än väntat – men aktien faller
Teknikbolaget IBM slog analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport på onsdagskvällen – men aktien faller i efterhandeln.
Analytikerna trodde i en enkät av företaget Factset att vinsten per aktie skulle bli 1,81 dollar. När böckerna sedan öppnades visade facit 1,91 dollar, rapporterar CNBC.
Omsättningen skrevs till 15,92 miljarder dollar, vilket kan jämföras med väntade 15,62 miljarder. Det innebar en omsättningstillväxt på 9 procent jämfört med för ett år sedan.
IBM har fått lida av oro kring hur AI ska påverka mjukvarubolagen och aktien har fallit 15 procent hittills i år.
Frågetecken har också omgärdat resultatet för mjukvarubolaget Red Hat, som köptes av IBM 2019, och som fått stryk av statsapparatens rekordlånga nedstängning i USA i fjol.
Efter rapporten faller aktien cirka 6 procent i efterhandeln på New York-börsen.