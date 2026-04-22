IBM går bättre än väntat – men aktien faller

Omsättningen skrevs till 15,92 miljarder dollar, vilket kan jämföras med väntade 15,62 miljarder. Det innebar en omsättningstillväxt på 9 procent jämfört med för ett år sedan.

IBM har fått lida av oro kring hur AI ska påverka mjukvarubolagen och aktien har fallit 15 procent hittills i år.

Frågetecken har också omgärdat resultatet för mjukvarubolaget Red Hat, som köptes av IBM 2019, och som fått stryk av statsapparatens rekordlånga nedstängning i USA i fjol.

Efter rapporten faller aktien cirka 6 procent i efterhandeln på New York-börsen.