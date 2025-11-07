DNB Carnegie: Därför ska du köpa aktien

Aktien i bolaget har rört sig i sidled under hela fyra års tid, men nu finns det potential att den vänder upp, anser DNB Carnegie och pekar på bolagets höga vinsttillväxt, skriver Aktiespararnas tidning.

Riktkursen är som nämnts satt till 180 kronor i samband med köprekommendationen.

Bakgrunden till att aktien i Beijer Ref (börskurs) under så lång tid gått segt beror enligt DNB Carnegie på ”där P/E-talet gått från nivåer över 70x som högst 2021 till nuvarande 25–30x på deras prognoser för 2025 och 2026”, framgår det.

Antas sätta avtryck i aktiekursen

Nu ligger värderingen på mer rimliga nivåer, heter det, och det bidrar till ännu bättre förutsättningar till att stärka vinsttillväxten ytterligare, vilket i sin tur kommer att sätta avtryck på aktiekursen, enligt analysen.

Man tror på en ihållande vinsttillväxt för företaget framåt, spår DNB Carnegie som även lyfter fram det starka kassaflödet i Beijer Ref senaste kvartalsrapport, det vill säga för årets tredje kvartal.

”Nästa år lär den organiska tillväxten få stöd av lägre räntor och ökad byggaktivitet, primärt i Europa och Nordamerika. Den främsta drivkraften för vinsten och aktien lär dock vara nya förvärv”, skriver analytikerna i den färska analysen, uppger Aktiespararnas tidning.

Flera faktorer talar för vändning

Flera faktorer indikerar att aktien har en uppsida, enligt experterna som utifrån sin analys värderar aktien en ”EV/EBITA-multipel på 20x och ett justerat P/E-tal på ~27x på våra prognoser för 2027, vilket är i linje med amerikanska HVAC-bolag”.

ANNONS

Läs även: “Undvik aktien”: Säljråd för kurskollapsaren DagensPS

Se klippet: Storbanker upp kraftigt – men analytiker tror inte på fortsättningen Realtid