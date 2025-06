Danske Bank är fortsatt börsoptimistiska

“En avgörande faktor för marknaden den här gången blir om oljeproduktionen påverkas, och vad som i så fall händer med oljepriset. Skulle tillgången begränsas och oljepriset stiga kraftigt finns möjlighet för OPEC att höja produktionen för att kompensera, och USAs strategiska oljereserver kan också användas för att öka tillgången på olja”, skriver Maria Landeborn i Danske Banks veckobrev, berättar Aktiespararnas tidning.

Börsens reaktion på konflikten mellan Israel och Iran, som är inne på sin fjärde dag, har varit begränsad.

Den ekonomiska påverkan bedöms bli förhållandevis marginell, tror Danske Bank som därför har kvar sin övervikt i aktier.

Läs också: Israel lovar hämnas Iran efter missilattacken Dagens PS

SEB:s ekonom: Tar för lätt på allvaret

Förutom att oljepriset initialt stuckit i väg kraftigt upp har marknaderna hållit sig överraskande lugna, vilket förvånar SEB-ekonomen Robert Bergqvist:

“Jag tycker att marknaden har tagit lite för lätt på allvaret i det som faktiskt händer. Just nu befinner vi oss i en situation där riskaptiten globalt sannolikt kommer att vara betydligt dämpad under de närmaste dagarna”, säger Bergqvist till Dagens Industri, som Dagens PS rapporterade under måndagsmorgonen.

Med den upptrappade konflikten mellan Israel och Iran vid sidan av Trumps tullpolitik ökar hotet om stagflation med avstannad tillväxt och höga energipriser, vilket ger inflationen bränsle, varnar han.

Här är fler argument från Danske Bank

ANNONS

Danske Banks Landeborn utesluter inte att det kan komma ett bakslag på aktiemarknaderna i sommar. Men som det ser ut nu handlas flera börser, däribland USA:s “på eller nära rekordnivåer”, skriver hon.

Sammantaget bedömer Danske Bank emellertid att risken för en recession är liten, och även en kraftigare börsnedgång.

Aktieövervikten motiveras också med att banken ser en global tillväxt framför sig, samt räntesänkningar i såväl Europa som USA, framgår det.

Läs vidare: SEB:s ekonom: “Marknaden tar för lätt på allvaret” Dagens PS