Chipjätten AMD går bättre än väntat – aktien rusar

Under samma kvartal i fjol blev vinsten 1,20 dollar per aktie.

Intäkterna blev nu 13,38 miljarder dollar vilket kan jämföras med förväntade 13 miljarder dollar – och med 9,2 miljarder för ett år sedan.

Försäljning inom affärsområdet datacenter nästan fördubblades jämfört med samma kvartal i fjol och står nu för 64 procent av de totala intäkterna.

Aktien hade vid New York-börsens stängning stigit 3,7 procent under tisdagen. AMD, på plats 18 på listan över världens högst värderade börsbolag, har därmed rusat 126 procent sedan årsskiftet.

I efterhandeln i New York har nu aktien gått upp 8,6 procent.