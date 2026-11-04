Chipjätten AMD går bättre än väntat – aktien rusar
Det stora amerikanska chipbolaget AMD går bättre än förväntat, utifrån kvartalsrapporten som kom efter New York-börsens stängning på tisdagen.
Vinsten per aktie under årets tredje kvartal skrevs till 2,09 dollar – att jämföra med de 1,88–1,97 dollar som prognosen från analytikerna förväntade sig enligt analysföretaget LSEG.
Under samma kvartal i fjol blev vinsten 1,20 dollar per aktie.
Intäkterna blev nu 13,38 miljarder dollar vilket kan jämföras med förväntade 13 miljarder dollar – och med 9,2 miljarder för ett år sedan.
Försäljning inom affärsområdet datacenter nästan fördubblades jämfört med samma kvartal i fjol och står nu för 64 procent av de totala intäkterna.
Aktien hade vid New York-börsens stängning stigit 3,7 procent under tisdagen. AMD, på plats 18 på listan över världens högst värderade börsbolag, har därmed rusat 126 procent sedan årsskiftet.
I efterhandeln i New York har nu aktien gått upp 8,6 procent.