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Chipjätten AMD går bättre än väntat – aktien rusar

Chipjätten AMD:s kvartalsrapport visade bättre resultat än förväntat. Arkivbild.
Chipjätten AMD:s kvartalsrapport visade bättre resultat än förväntat. Foto: Juliana Yamada/AP/TT
Vinsten per aktie under årets tredje kvartal skrevs till 2,09 dollar – att jämföra med de 1,88–1,97 dollar som prognosen från analytikerna förväntade sig enligt analysföretaget LSEG.

Det stora amerikanska chipbolaget AMD går bättre än förväntat, utifrån kvartalsrapporten som kom efter New York-börsens stängning på tisdagen.

Vinsten per aktie under årets tredje kvartal skrevs till 2,09 dollar – att jämföra med de 1,88–1,97 dollar som prognosen från analytikerna förväntade sig enligt analysföretaget LSEG.

Under samma kvartal i fjol blev vinsten 1,20 dollar per aktie.

Intäkterna blev nu 13,38 miljarder dollar vilket kan jämföras med förväntade 13 miljarder dollar – och med 9,2 miljarder för ett år sedan.

Försäljning inom affärsområdet datacenter nästan fördubblades jämfört med samma kvartal i fjol och står nu för 64 procent av de totala intäkterna.

Aktien hade vid New York-börsens stängning stigit 3,7 procent under tisdagen. AMD, på plats 18 på listan över världens högst värderade börsbolag, har därmed rusat 126 procent sedan årsskiftet.

I efterhandeln i New York har nu aktien gått upp 8,6 procent.

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