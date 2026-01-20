Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar

Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump.

Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa.

Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att Trump sa att han kunde införa tullar på upp till 200 procent på vin och champagne från Frankrike, skriver CNBC.

Riskerar höjda tullar

Det paneuropeiska indexet Stoxx 600 backade drygt 1 procent under morgonhandeln, med samtliga sektorer och större börser på minus.

De ledande indexen i Paris, Frankfurt, London, Milano och Madrid noterade nedgångar på omkring 1 till 1,5 procent.

Bakgrunden är Trumps besked i helgen om att åtta europeiska länder riskerar successivt höjda tullar.

De är planerade att starta på 10 procent den 1 februari och gå upp till 25 procent från den 1 juni, om inget avtal nås som ger USA möjlighet att ta kontroll över Grönland.