Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar

lvmh
Bernard Arnault, vd på LVMH, behövde snarare titta nedåt för att hitta sin aktie under tisdagen. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

LVMH ligger i topp över Europas högst värderade bolag. Men lyxföretaget sjönk på börsen efter Donald Trumps nya tullhot.

Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump.

Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa.

Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att Trump sa att han kunde införa tullar på upp till 200 procent på vin och champagne från Frankrike, skriver CNBC.

Riskerar höjda tullar

Det paneuropeiska indexet Stoxx 600 backade drygt 1 procent under morgonhandeln, med samtliga sektorer och större börser på minus.

De ledande indexen i Paris, Frankfurt, London, Milano och Madrid noterade nedgångar på omkring 1 till 1,5 procent.

Bakgrunden är Trumps besked i helgen om att åtta europeiska länder riskerar successivt höjda tullar.

De är planerade att starta på 10 procent den 1 februari och gå upp till 25 procent från den 1 juni, om inget avtal nås som ger USA möjlighet att ta kontroll över Grönland.

Extra tufft för LVMH

De länder som pekats ut är Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.

Utöver detta hotade Trump på tisdagen med särskilt höga tullar på franska alkoholprodukter, efter uppgifter om att Frankrike inte vill stödja ett amerikanskt initiativ kopplat till Gaza, skriver Reuters.

Det fick aktier i flera Parisnoterade bolag med stor exponering mot vin och sprit att falla.

LVMH, som äger flera välkända champagnevarumärken, tappade i den tidiga handeln, liksom sprit- och champagneproducenten Rémy Cointreau.

Reagerar skarpt på hoten

Europeiska ledare har reagerat skarpt på de nya tullhoten och beskrivit dem som oacceptabla.

Inom EU förs diskussioner om möjliga motåtgärder, där Frankrike enligt uppgifter driver på för att unionen ska överväga att använda sitt så kallade Anti-Coercion Instrument, ett kraftfullt och hittills oprövat handelspolitiskt verktyg.

Samtidigt riktas blickarna mot World Economic Forum i Davos, där flera ledande politiker och beslutsfattare samlas under veckan.

Tullhoten och den ökade geopolitiska osäkerheten väntas bli ett av huvudämnena, inte minst inför Trumps planerade framträdande senare i veckan.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

