Apple sänke på stigande New York-börs

Efter fem minuters handel har visserligen Dow Jones industriindex fallit 0,5 procent. Men breda S&P 500-index har stigit 0,2 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,6 procent.

Apple, ett av världens högst värderade börsbolag, faller 3,1 procent efter sin kvartalsrapport. Vinsten per aktie och intäkterna var högre än förväntat men resultatet i Kina haltar.

AI-mjukvarubolaget Palantir slog förväntningarna i sin rapport. Men investerarnas mottagande är ändå njuggt och aktien faller 4,2 procent.

Terminspriserna på olja fortsätter falla, men inte lika brant som på måndagen. Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar 103,04 efter att ha backat 1,7 procent under dagen.