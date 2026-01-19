Analytiker: Riktkursen på Saab ska upp

Under 2025 gick försvarsaktien Saab upp drygt 130 procent och sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har aktien gått upp över 1200 procent. Det har även blivit den tredje mest populära aktien att äga hos aktiemäklaren Avanza. Bara Investor och Volvo har fler ägare.

Utvecklingen i år har fortsatt i samma riktning med en uppgång på över 37 procent sedan årsskiftet och flera analytiker anser att riktkursen bör höjas. I en analys i Affärsvärlden skriver Tom Guinchard, analytiker på Pareto, att riktkursen höjs från 565 kronor till 635 kronor.

Enligt Guinchard förväntas Saab nå all-time-high under sista kvartalet i år men att det är något som aktiemarknaden redan räknat in i kursen. Utifrån det ser han inte någon ”uppsida från nuvarande nivåer” och landar i att deras rekommendation på ”behåll” kvarstår gällande Saab.

SEB höjer riktkurs – Behåll

Även SEB har valt att höja riktkursen för Saab, från 560 kronor till 700 kronor. Deras riktkurs är därmed, i likhet med Paretos, en bit under aktuell kurs på Saab som bara idag gått upp cirka 4 procent.

Även om värderingen är hög så ger banken rekommendationen ”behåll” på Saab. Bland annat nämns att analytikerna ”inte ser några tydliga negativa utlösare på kort sikt”. Med stark orderbok, ökade förväntade vinster och en geopolitisk oro ses snarare Saab kunna ta ytterligare marknadsandelar.

Är Saab en bubbla?

Det finns även de som är kritiska till den höga kurs som Saab nu står i. En av dessa är poddaren och investeraren John Skogman som till Dagens Nyheter säger att värderingen är ”i linje med amerikanska techbolag, trots att affärsmodellen är mer kapitalintensiv industri med långa säljcykler och lägre marginaler”.

En annan som är skeptisk till den starka utvecklingen inom försvarsaktier är finansmannen Christer Gardell. Han har tidigare sagt att det just nu finns flera bubblor på marknaden. Hans råd inför 2026 är därför ”sälj krypto, AI och försvarshajp”.

Kvartalsrapporten för Saab, för fjärde kvartalet 2025, kommer att presenteras 5 februari. Det förväntas bli en rekordrapport men det är samtidigt något som investerarna delvis redan räknat in i dagens kurs då P/E talet är på över 75.