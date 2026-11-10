Aktieägare stämmer Jensen Huang och Nvidia

Advokatbyrån Rosen Law Firm uppger att en så kallad grupptalan har lämnats in, där man hävdar att Huang och Nvidia undanhållit information från aktieägarna om vd:ns koppling till kvinnan, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Tidningen The New York Times rapporterade i oktober om att Jensen Huang skulle ha inlett en nära relation med Alice Huang – även kallad Huang Le. Alice Huang ska i sin tur ha haft kopplingar till det Singaporebaserade bolaget Megaspeed, som bland annat ska ha importerat stora mängder teknik från Nvidia.

Det ska enligt flera medieuppgifter även finnas misstankar om att Alice Huang är spion, som arbetar på uppdrag av Kinas regering.

Det finns inga släktband mellan Jensen Huang och Alice Huang.

Nvidia-aktien föll drygt 4 procent i måndagens handel sedan Jensen Huang i helgen bekräftat relationen med Alice Huang och Nvidia meddelade att man inleder en utredning om spionmisstankarna.

Jensen Huang har även kallats till utskott i kongressen för en utfrågning när det rör Nvidias säkerhetsrutiner mot bakgrund av uppgifterna om affärerna med Alice Huang. Den ska enligt Bloomberg äga rum nästa vecka, på onsdag den 18 november.

Detta är dagen efter att Nvidia ska presentera sin delårsrapport för tredje kvartalet.