AI-stjärnans spionanklagade älskarinna försvunnen

Nvidias vd Jensen Huang har varit otrogen mot sin fru. Företagets styrelse ska utreda om han varit ett mål för en kinesisk spion. Men det finns inga skäl att tro att affärshemligheter eller USA:s nationella säkerhet har äventyrats, enligt ett pressmeddelande från techjätten.

Uppgifterna är känsliga eftersom amerikanska tjänstemän i fjol kom fram till att hans älskarinna, Alice Huang, delat information med den kinesiska regeringen när hon jobbade med Nvidia för att bygga datacenter i Asien, enligt The Wall Street Journals källor.

Alice Huang var vd på företaget Megaspeed, som knoppades av från ett kinesiskt spelföretag och registrerades i Singapore 2023 – kort efter att USA hade förbjudit export av AI-chip till Kina.

Drack whisky i Taipei

Affärsidén var att bygga datahallar i sydöstra Asien med chip från Nvidia, och sedan hyra ut datakapacitet. Företaget blev efter ett par år en av Nvidias största kunder i regionen – och importerade chip för över 4,6 miljarder dollar, rapporterar Bloomberg.

Men företaget misstänks ha smugglat vidare den viktiga tekniken till Kina, vilket är förbjudet. Megaspeed nekade till anklagelserna och uppgav för Bloomberg i fjol att man följer lagen, inklusive USA:s exportkontrollregler.

Samtidigt som Megaspeeds chipleveranser rullade in, började Jensen och Alice Huang umgås. De drack whisky tillsammans med andra AI-chefer på en bar i Taipei i juni 2024 efter en konferens. Ett år senare åt de middag ihop med andra branschkollegor, och taiwanesiska medier filmade när Alice gav Jensen en kyss på kinden samtidigt som han intervjuades av journalister, skriver The New York Times.

Gick under jorden

Amerikanska myndigheter har i över ett år utrett Alice Huangs företag Megaspeeds kopplingar till den kinesiska regeringen. Även Singapore och Taiwan har utrett hennes kopplingar till kinesisk underrättelseverksamhet och misstänker att hon blivit rekryterad efter att Peking insett hur nära hon stod Nvidia-toppen, skriver The Wall Street Journal.

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Alice Huang gick under jorden och försvann i Kina under en tid i slutet av 2024 i samband med att myndigheter började övervaka henne, skriver WSJ. Det är i dag svårt att fastställa var hon befinner sig och om hon fortfarande har en roll på Megaspeed. Flera internationella medier har utan framgång försökt nå henne för en kommentar.

Under måndagen tillbakavisade en talesperson för den kinesiska regeringen uppgifterna om att Alice Huang skulle vara en spion.