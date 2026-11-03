AI-aktier lyfte Wall Street – Apple tyngde

Vi stängning låg Dow Jones industriindex minus 0,4 procent. Men breda S&P 500-index hade stigit 0,4 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,8 procent.

Apple, världens näst högst värderade börsbolag, föll 1,9 procent efter sin kvartalsrapport på måndagskvällen. Vinsten per aktie och intäkterna var högre än väntat men resultatet i Kina haltar.

Däremot steg flera indextunga AI-kopplade aktier. Micron, Nvidia, Broadcom och Texas Instruments ökade 2,6–3,5 procent.

Branschkollegan AMD gick upp 3,7 procent, inför sin kvartalsrapport efter börsens stängning.

Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar 104,35 i terminshandeln efter att ha backat 0,4 procent under dagen.