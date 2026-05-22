Åklagare överklagar friande domar i Pagero-härvan

Förra veckan dömde Stockholms tingsrätt åtta av de totalt sjutton åtalade för insiderbrott i samband med affärer med aktier i Pagero. Fem dömdes för grovt insiderbrott och tre för insiderbrott av normalgraden.

Fyra dömdes till fängelse, som längst i två år. De övriga fick villkorlig dom med samhällstjänst eller böter.