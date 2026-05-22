Åklagare överklagar friande domar i Pagero-härvan

Thomas Hertz, Ekobrottsmyndigheten. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Åklagaren överklagar tingsrättens dom i insiderhärvan kopplad till mjukvarubolaget Pagero Group, rapporterar Dagens industri.

Thomas Hertz, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, vill att sex av de nio personerna som friades ska dömas i hovrätten. Dessutom vill åklagaren att en av huvudpersonerna ska dömas för ytterligare ett grovt insiderbrott, skriver affärstidningen.

Förra veckan dömde Stockholms tingsrätt åtta av de totalt sjutton åtalade för insiderbrott i samband med affärer med aktier i Pagero. Fem dömdes för grovt insiderbrott och tre för insiderbrott av normalgraden.

Fyra dömdes till fängelse, som längst i två år. De övriga fick villkorlig dom med samhällstjänst eller böter.

