Akkas investerare kammar hem ”exceptionell avkastning"

”I fallet Anthropic är det speciellt för det har ju varit en exceptionell avkastning”, säger han i en intervju med Affärsvärlden.

I augusti sålde bolaget sin andel i AI-bjässen Anthropic, som man klev in i förra våren.

Så gör Akka sina investeringar

Med försäljningen har Akka gjort sin första exit sedan verksamheten startade för två och ett halvt år sedan och där investeringarna har ett klassiskt venture capital fond-upplägg, dock med bredare strategi än vad den typen av fonder annars har.

För att nå exit tillämpar Akka tre strategier, framgår det: IPO, uppköp eller en försäljning på andrahandsmarknaden.

Anthropic-avyttringen skedde enligt Akkas vd till en värdering på 965 miljarder dollar, uppger AFV.