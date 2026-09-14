Den kritiserade investeringsplattformen Akka har gjort sin första exit och sålt innehavet i AI-jätten Anthropic med stor förtjänst.
Akkas investerare kammar hem ”exceptionell avkastning"
Efter bara drygt ett år fick investerarna fyra gånger sina satsade pengar och Adrian Søbyskogen, vd och General Partner Akka Nordics, är märkbart nöjd:
”I fallet Anthropic är det speciellt för det har ju varit en exceptionell avkastning”, säger han i en intervju med Affärsvärlden.
I augusti sålde bolaget sin andel i AI-bjässen Anthropic, som man klev in i förra våren.
Så gör Akka sina investeringar
Med försäljningen har Akka gjort sin första exit sedan verksamheten startade för två och ett halvt år sedan och där investeringarna har ett klassiskt venture capital fond-upplägg, dock med bredare strategi än vad den typen av fonder annars har.
För att nå exit tillämpar Akka tre strategier, framgår det: IPO, uppköp eller en försäljning på andrahandsmarknaden.
Anthropic-avyttringen skedde enligt Akkas vd till en värdering på 965 miljarder dollar, uppger AFV.
Plattformens vd: ”Det är helt crazy”
”Det är helt crazy. Nu spekuleras det om att de har dubblat igen på andrahandsmarknaden”, säger han till tidningen.
I investeringsportföljen finns fler än 30 bolag inom AI, sjukvård, mjukvara, bioteknik, flyg- och rymdindustrin.
Runt hälften av investeringarna görs i en tidig fas på den privata marknaden, men även i mer så kallade mogna pre-IPO-bolag.
Akka sneglar även, berättar tidningen, på försvarsbolag. Dock har inga investeringar skett där än.
Akka har fått hård kritik för sina höga avgifter och Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark sade i samband med plattformens lansering att tjänsten var ”väldigt, väldigt dyr”.
Dementerar uppgift om hög medlemsavgift
En av företagets affischnamn då var entreprenören och skidprofilen Jon Olsson.
Det har rapporterats om att plattformen kräver en medlemsavgift på mellan 11 500 och 115 000 kronor, men Adrian Søbyskogen tillbakavisar i AFV att uppgiften 115 000 kronor är ”totalt fel”.
Något övre tak för medlemsavgiften nämner han emellertid inte, bara att lägsta priset för medlemskap är 39 euro.
”Kostnaden för medlemskapet försvinner efter tre år och minst tio investeringar. Dessutom tar plattformen 5% i en management fee och 5% i en structuring fee, samt 15% av eventuell vinst vid exit”, skriver tidningen.
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