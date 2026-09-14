Airbnb är mest känt för att låta kunder hyra ut sina egna hem. Men nu satsar bolaget på att bygga helt nya bostäder.
Airbnb börjar bygga bostäder – ligger bakom miljardsatsning
Airbnb lanserar en fond på 250 miljoner dollar, omkring 2,45 miljarder kronor, för att bidra till att fler bostäder byggs i USA.
Satsningen riktar sig till projekt som har svårt att få ihop finansieringen, med fokus på prisvärda bostäder och bostäder för hushåll med olika inkomster.
Initiativet, som går under namnet Airbnb Housing Accelerator, ska ge utvecklare så kallad gap financing.
Har stått outnyttjad
Det innebär att bolaget täcker delar av finansieringsunderskott som uppstår när kostnader, räntor eller andra förutsättningar gör att ett bostadsprojekt inte längre går ihop ekonomiskt, skriver Wall Street Journal.
Den första investeringen går till ett bostadsprojekt i Austin, Texas, där omkring 200 prisvärda bostäder ska byggas.
Airbnb bidrar med 6,4 miljoner dollar till projektet, som ingår i en större planerad utveckling i stadsdelen St. John.
Området omfattar en 20 hektar stor tomt som staden köpte för mer än tio år sedan. Marken, som tidigare bland annat användes av en Home Depot-butik och en bilhandlare, har stått outnyttjad under lång tid.
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Tufft att lösa finansieringen
Projektet har drabbats av stigande räntor och fallande hyror i Austin, vilket har försvårat finansieringen. Airbnb hoppas att investeringen ska bidra till att projektet kan genomföras.
Bolaget uppger att avkastningen på investeringarna kommer att ligga under marknadsnivå. När kapital återbetalas ska det återinvesteras i nya bostadsprojekt.
Airbnb bedömer att den ursprungliga investeringen på 250 miljoner dollar över en tioårsperiod kan bidra till att mobilisera totalt fem miljarder dollar i kapital.
Satsningen kommer samtidigt som Airbnb och korttidsuthyrningsbranschen möter hård kritik för att bidra till bostadsbristen och stigande boendekostnader.
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Begränsningar har införts
Kritiker menar att bostäder som hyrs ut till turister annars skulle kunna användas som permanenta hem. Flera amerikanska städer har därför infört begränsningar för korttidsuthyrning.
Airbnb uppger att bostäderna som finansieras genom programmet inte ska kunna hyras ut på korttidsbasis via plattformen.
Utöver kapital ska initiativet stödja arbete för att förändra regler kring detaljplaner, bygglov och byggregler.
Airbnb planerar även att skapa en öppen databas över bostadspolitik samt lansera en tävling med 5 miljoner dollar i prispengar till tekniklösningar som kan förenkla bostadsbyggandet.
Programmet kommer främst att fokusera på USA, men Airbnb utesluter inte en expansion till andra marknader där bolaget är verksamt.
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