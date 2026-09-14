Airbnb börjar bygga bostäder – ligger bakom miljardsatsning

Tufft att lösa finansieringen

Projektet har drabbats av stigande räntor och fallande hyror i Austin, vilket har försvårat finansieringen. Airbnb hoppas att investeringen ska bidra till att projektet kan genomföras.

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Bolaget uppger att avkastningen på investeringarna kommer att ligga under marknadsnivå. När kapital återbetalas ska det återinvesteras i nya bostadsprojekt.

Airbnb bedömer att den ursprungliga investeringen på 250 miljoner dollar över en tioårsperiod kan bidra till att mobilisera totalt fem miljarder dollar i kapital.

Satsningen kommer samtidigt som Airbnb och korttidsuthyrningsbranschen möter hård kritik för att bidra till bostadsbristen och stigande boendekostnader.

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Begränsningar har införts

Kritiker menar att bostäder som hyrs ut till turister annars skulle kunna användas som permanenta hem. Flera amerikanska städer har därför infört begränsningar för korttidsuthyrning.

Airbnb uppger att bostäderna som finansieras genom programmet inte ska kunna hyras ut på korttidsbasis via plattformen.

Utöver kapital ska initiativet stödja arbete för att förändra regler kring detaljplaner, bygglov och byggregler.

Airbnb planerar även att skapa en öppen databas över bostadspolitik samt lansera en tävling med 5 miljoner dollar i prispengar till tekniklösningar som kan förenkla bostadsbyggandet.

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Programmet kommer främst att fokusera på USA, men Airbnb utesluter inte en expansion till andra marknader där bolaget är verksamt.

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