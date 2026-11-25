AI-oro i New York påverkar handeln i Asien
Wall Streets oro kring AI-bolagen påverkar handeln i Asien. Det japanska tekniktunga investeringsbolaget Softbanks aktie rasar 15 procent, enligt CNBC.
Veckans handel har präglats av kraftig volatilitet efter turerna kring Nvidia, där Jensen Huang i måndags återinsattes som vd. Onsdagens inledande handel pekar mestadels nedåt på de asiatiska börserna.
Det japanska Nikkei 225-indexet sjunker 2,7 procent och bredare Topix backar 0,6.
Sydkoreanska Kospi rasar 5,8 procent, men Hongkongbaserade Hang Seng stiger däremot 0,2 procent.
Kinesiska Shanghai tappar 1,0 procent och Shenzhen är minus 1,2.