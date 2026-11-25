Trump krävde Huangs comeback – kan ha tjänat 154 miljoner kronor själv

Donald Trumps Nvidia-innehav kan ha ökat i värde med 15 miljoner dollar på måndagen, samma dag som han tog åt sig äran för att Jensen Huang fick tillbaka vd-jobbet. Uppgiften kommer från Financial Times, som har räknat på presidentens obligatoriska förmögenhetsredovisning. Den anger bara belopp i intervall, och därför kan Trump via sina konton ha …