AI-haussen fick tvärstopp – stjärnförvaltarens jätteförluster skakar marknaden

Beskrevs som ”underbarn”

Tack vare starka aktiekursökningar växte Situational Awareness portfölj från några hundra miljoner dollar till 45 miljarder dollar, där Aschenbrenner beskrevs som ett ”underbarn” och ”orakel” och till och med en ”AI-Nostradamus”, enligt Börsen-Zeitung.

Men efter sommarens kraftiga ras i AI-relaterade aktier har optimismen fått ett abrupt avbrott, enligt WSJ.

Situational Awareness hade investerat kraftigt i halvledaraktier och fonden hade investerat i lånade pengar, med ungefär fyra gånger mer lånade medel än sitt eget kapital.

Det blev därmed tufft för hedgefonden när bankerna krävde ytterligare säkerheter.

Sålde till Citadel

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När Situational Awareness förlorade 67 procent av sitt värde i juli tvingades den sälja merparten av sina börsnoterade innehav, där köparen blev den amerikanska hedgefonden Citadel.

För Citadel blev affären ett tillfälle att köpa en stor portfölj AI-relaterade aktier. Företaget har vid flera tillfällen köpt tillgångar från pressade konkurrenter till kraftigt rabatterade priser, enligt Reuters.

Situational Awareness återstående investeringar värderas nu till mer än 10 miljarder dollar. Aschenbrenner uppger samtidigt att Situational Awareness fortfarande är upp 80 procent hittills i år.

För investerare blir händelsen en påminnelse om att även de mest omtalade framtidsbranscherna kan präglas av kraftiga kursrörelser.

Skakigt för AI framöver

Tekniken bakom AI fortsätter att utvecklas snabbt, men aktiemarknaden rör sig sällan i en rak linje.

Kombinationen av höga förväntningar, belåning och koncentrerade innehav kan göra även framgångsrika fonder sårbara när marknaden plötsligt byter riktning.

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