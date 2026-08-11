Det belgiska läkemedelsbolaget Agomab har fyllt kassan med 252 miljoner euro och en Nasdaq-notering. Första produkten på marknaden finns fortfarande inte.
252 miljoner euro i kassan och noll produkter på marknaden – så länge räcker pengarna
Läkemedel och biotech har blivit tillflykten för kapital som lämnar AI-hajpen och techbolagen.
Om man ska tro på historisk statistik är Astra Zeneca ett fynd.
Dagens PS har vidare följt kampen om fetmamarknaden ända sedan Eli Lilly gick om danska Novo Nordisk och blev störst i världen på viktminskning.
Samtidigt behövs pengar, mycket pengar, inom den heta läkemedelsbranschen.
Agomab behöver pengar
Belgiska läkemedelsbolaget Agomab är ett konkret bevis på hur europeisk biotech kan behöva söka sig till USA för de riktigt stora kapitalbeloppen.
Bolaget har sitt huvudkontor i Antwerpen och sin forskningsverksamhet i Spanien. Men när kapitalbehovet växte blev det amerikanska finansmarknaden som fick en allt större betydelse. I februari 2026 tog Agomab steget till Nasdaq och drog in omkring 200 miljoner dollar i sin börsnotering.
Inga produkter på hyllan
Trots det kan bolaget inte visa upp några produkter ännu.
Agomab är fortfarande ett clinical-stage biotechbolag.
Bolaget har två huvudsakliga läkemedelskandidater: ontunisertib (AGMB-129) mot fibrostenoserande Crohns sjukdom och AGMB-447 mot idiopatisk lungfibros.
Ingen av dem är ännu godkända för försäljning. Agomab skriver själva i sin årsrapport att bolaget inte har några godkända produkter och har ännu inte haft några produktintäkter.
Agomab går in i andra halvåret 2026 med en välfylld kassa, viktiga besked från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och flera kliniska milstolpar framför sig. Men det belgiska biotechbolaget står fortfarande inför den största utmaningen för alla läkemedelsutvecklare – att bevisa att forskningen faktiskt kan bli ett godkänt läkemedel enligt BioSpace.
Agomabs siffror visar tydligt hur dyrt det är att driva ett biotechbolag innan ett läkemedel når marknaden.
Under 2025 uppgick forsknings- och utvecklingskostnaderna till 48,9 miljoner euro, upp från 39,3 miljoner euro året före. Ökningen berodde framför allt på högre kostnader för kliniska studier av bolagets två huvudprogram.
Totalt blev nettoförlusten 62,5 miljoner euro, jämfört med 46,3 miljoner euro under 2024 berättar Globe Newswire vidare.
Behöver visa resultat
Nu kommer Agomab behöva visa resultat för att glädja investerarna.
Under andra halvåret 2026 väntas långtidsdata från ontunisertib och de första patientdata för AGMB-447.
Det betyder att Agomab nu går från finansiering till bevis.
Bolaget har köpt sig flera års finansiellt handlingsutrymme. Nu måste dock forskningen börja leverera.
Läs även:
Platt fall för billiga läkemedel i USA. Dagens PS