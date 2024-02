23 februari: Håll koll på bostadsbyggandet

Martin Wallin, fondförvaltare på Lannebo, har varit i branschen i 25 år. Här ger han sin syn på börsen och vad vi kan förvänta oss framöver. När Martin Wallin, förvaltare för fonden Lannebo Sverige Plus, funderar på vad som kännetecknar börsen är hans första reflektion kortsiktighet och ett just nu-fokus. “Det finns väldigt lite utrymme …

Investerarmöten

ANNONS

09:30 Norva24 telefonkonferens

10:00 Cavotec webcast

10:00 Raysearch webcast

11:00 FM Mattsson Mora webcast

11:00 Qbrick webcast

13:00 Alcadon webcast

15:00 Serstech webcast

15:00 Synact Pharma webcast

16:00 Lundin Gold webcast

Corporate Actions

Nanologica exklusive rätt N 2:9,6,75 kronor per aktie

Netmore Group avnotering sista dag för handel på First North (uppköp)

Xbrane Biopharma exklusive rätt N 50:1, 23 öre per aktie

Börshandel

Tokyobörsen stängd

MAKRO

01:01 Storbritannien konsumentförtroende

02:30 Kina husprisindex

05:00 Malaysia KPI

06:00 Singapore KPI

07:00 Kazakstan räntebesked

08:00 Norge kredittillväxt

08:00 Sverige byggnation av bostäder

08:00 Turkiet kapacitetsutnyttjande

08:00 Turkiet företagens förtroende

08:00 Tyskland BNP kvartal reviderad

08:30 Ungern arbetslöshet

09:00 Tjeckien konsumentförtroende

09:00 Tjeckien företagens förtroende

09:00 Turkiet turister

10:00 ECB inflationsförväntningar

10:00 Polen arbetslöshet

10:00 Tyskland Ifo-index

10:20 ECB tal av Schnabel

14:00 ECB tal av Schnabel

15:00 Global världshandel monitor

19:00 USA oljeriggar från Baker Hughes

Affärskalendern presenteras i samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Läs även: Atlas Copco draglok på glad börs – Saab och H&M ned Dagens PS