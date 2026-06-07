Den amerikanska bonden utlovade en trygg och lönsam investering med sin boskapshandel, men allt var bluff och 1,6 miljarder kronor brann inne i pyramidspelet.
1,6 miljarder borta – farmen var ett gigantiskt bedrägeri
Småsparare och andra hugade investerare köpte in sig i vad som påstods vara en ständigt växande boskapshjord och nötköttsindustri där en avkastning på omkring 30 procent utlovades.
Men bubblan sprack i samband med en myndighetsinspektion hos bluffmakaren och ranchägaren Brian McClain, som då fann för gott att fly rättvisan genom att begå självmord. Han blev 52 år.
”Nästan hela mitt liv har varit en lögn om pengar”, skrev storbedragaren i en sista hälsning på en lapp till sin familj sedan det så kallade ponzibedrägeriet uppenbarats.
Så lurade farmaren sina investerare
Det är Wall Street Journal som nu avslöjar hur företaget Texas Panhandle med McClain som dirigent lyckades bygga ett luftslott som omsatte hisnande summor och sprätta i väg 170 miljoner dollar, runt 1,6 miljarder kronor. Tusentals investerare lockades av löftet om att tjäna enkla och snabba pengar på affärerna med vad som hävdades vara 80 000 boskapsdjur, men som i själva verket visade sig vara knappt 9 000 nötkreatur.
Jättebluffen finansierad med lån och pengar från investerarna. Och det som utmålades som ett modernt jordbruksimperium med hjorden av boskapsdjur utspridda på gårdar i Kentucky och Texas var egentligen ett klassiskt Ponzibedräggeri – en sorts finansiell kedjebrevsbluff där gamla investerares vinster helt och hållet finansierades av nya klienters insatser.
I dag haglar stämningarna mellan långivande bank, investerare, en konkursförvaltare med McClains familj i skottgluggen.
Läs också: Svenskar lurade på 1,5 miljarder i ”investeringar” DagensPS
Konkursförvaltaren: Det är en karusell
”Brian McClain orkestrerade och lurade aktivt många banker, investerare och privatpersoner”, konstaterar en taleskvinna för Rabo Agrifinance, en av megabedrägeriet största förlorare, med bitter eftersmak i WSJ-artikeln.
”Det är verkligen en karusell, och den karusellen var tvungen att snurra snabbare. Vid någon tidpunkt gick det från att vara ett boskapsspel till att vara ett pengaspel”, säger konkursförvaltaren Kent Ries till tidningen och förklarar att de som nu har blivit blåsta ”borde ha vetat bättre”.
Det som han grubblar mest över är hur 1,6 miljarder kronor bara kunde försvinna och gå upp i rök i pyramidspelet.
Missa inte: Bernie Madoffs offer har fått plåster på såren DagensPS
Kärleksfull rövare i en och samma person
Den anklagade bonden, som försvann från jorden yta 2023 när han inte såg någon annan lösning än att ta sig själv av daga, kan på förekommen anledning inte ställas till svars rättsligt. Och hans familj bedyrar sin oskuld i härvan kring farmen, eller mer korrekt korthuset som till slut rasade samman.
Familjen har emellertid ingått förlikningar med vissa drabbade. Några andra uppges ha träffat uppgörelser med konkursförvaltaren och därigenom fått tillbaka en del pengar.
”Det finns två sidor av mig. En som älskar dig. Den andre som stal från folk”, skrev ranchägaren på självmordspappret till sin fru när myndigheterna hade hunnit i kapp och avslöjat hans miljardbedrägeri.
Läs också: Hundratals svenskar lurade på miljoner i grönt pyramidbedrägeri Realtid
Läs även: Kvinnans miljardbluff: Lurade investerare i gigantiskt pyramidspel DagensPS