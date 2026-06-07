1,6 miljarder borta – farmen var ett gigantiskt bedrägeri

Men bubblan sprack i samband med en myndighetsinspektion hos bluffmakaren och ranchägaren Brian McClain, som då fann för gott att fly rättvisan genom att begå självmord. Han blev 52 år.

”Nästan hela mitt liv har varit en lögn om pengar”, skrev storbedragaren i en sista hälsning på en lapp till sin familj sedan det så kallade ponzibedrägeriet uppenbarats.

Så lurade farmaren sina investerare

Det är Wall Street Journal som nu avslöjar hur företaget Texas Panhandle med McClain som dirigent lyckades bygga ett luftslott som omsatte hisnande summor och sprätta i väg 170 miljoner dollar, runt 1,6 miljarder kronor. Tusentals investerare lockades av löftet om att tjäna enkla och snabba pengar på affärerna med vad som hävdades vara 80 000 boskapsdjur, men som i själva verket visade sig vara knappt 9 000 nötkreatur.

Jättebluffen finansierad med lån och pengar från investerarna. Och det som utmålades som ett modernt jordbruksimperium med hjorden av boskapsdjur utspridda på gårdar i Kentucky och Texas var egentligen ett klassiskt Ponzibedräggeri – en sorts finansiell kedjebrevsbluff där gamla investerares vinster helt och hållet finansierades av nya klienters insatser.

I dag haglar stämningarna mellan långivande bank, investerare, en konkursförvaltare med McClains familj i skottgluggen.

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