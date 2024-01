10 januari: BNB-indikator, detaljhandel och konsumtion

Börs:

Rapporter

Ospecificerad tid: Newbury Pharmaceuticals

08:00 Dustin

Stämmor

Newbury Pharmaceuticals, 09:00 Future Gaming (extra), 10:00 Viaplay Group (extra), 11:00 Arcario (extra), 13:00 Carbiotix (extra), 14:00 SAS (extra)

Investerarmöte

09:00 Dustin telefonkonferens

12:00 Duearity webcast

14:00 Arcede Pharma webcast

Corporate Actions

Aptahem exklusive rätt N 3:1, 6 öre per aktie

Fluicell exklusive rätt N 10:1,11 öre per aktie

Rightbridge Ventures exklusive rätt N 3:1, 2 öre per aktie

Wntresearch exklusive rätt N 4:2, 7 öre per aktie

Makro:

00:01 Sydkorea arbetslöshet

06:30 Nederländerna industriproduktion

07:00 Finland industriproduktion

07:00 Finland industriorder

08:00 Danmark industriproduktion

08:00 Danmark KPI

08:00 Litauen PPI

08:00 Norge KPI

08:00 Norge PPI

08:00 Sverige industriorder

08:00 Sverige detaljhandel

08:00 Sverige BNP-indikator månad

08:00 Sverige industriproduktion

08:00 Sverige hushållens konsumtion

08:00 Turkiet arbetslöshet

08:00 Turkiet industriproduktion

08:45 Frankrike industriproduktion

09:00 Österrike industriproduktion

10:00 Italien detaljhandel

11:00 Grekland industriproduktion

12:00 Irland arbetslöshet

12:00 Lettland handelsbalans

13:00 Sverige vattenmagasin

13:00 USA ansökan om bolån

16:00 USA grossistlager reviderad

16:00 USA grossistförsäljning

16:30 USA DOE oljelager

21:15 Federal Reserve tal av Williams

