Herre Gud, vilken ekonomi att ta över

Den nyligen avlidne påven Franciscus tillbringade en stor del av sina sista månader med att slå larm om det snabbt försämrade tillståndet för Vatikanens finanser och med att utse en ny kommission för att samla in pengar från världens troende, skriver Fortune.

Världens 1,3 miljarder katoliker har fått se Vatikanens stora budgetunderskott växa genom decennierna och den utvecklingen har fortsatt trots Franciscus idoga kamp för att vända trenden.

Under sina sista dagar varnade han för en ”stor obalans” utan att redovisa siffror. De kommer i stället nu via The Pillar, en katolsk webbplats för nyheter och undersökande journalistik.

Dess rapport, baserad på ”interna finansiella rapporter” från Vatikanen, tar sin utgångspunkt i ett dokument från 2015 som avslöjat att pensionsplanen hade ett ”finansieringsgap” på minst motsvarande 800-900 miljoner dollar.

Något år senare hade gapet vuxit till drygt 1,6 miljarder dollar, när pensionsfällan slog till även mot Vatikanen.

Inte ens en organisation som hävdar evigt liv kommer undan problemen med att medellivslängden som i Italien, ökat från 69 år 1960 till 84 år i dag.

Avstod exploatering

Ett steg mot att täppa till gapet var exploateringen av en extremt värdefull och 400 hektar stor fastighet i utkanten av Rom som Vatikanen äger.

Planen var att utveckla en kombination av bostadsområde och kontorspark, ”Santa Maria Galeria”.

Men påven Franciskus förkastade planerna och bestämde att fastigheten skulle bli en ”gård för solpaneler”, med betydligt lägre inkomster för Vatikanen.

Sålunda fortsatte krisen och nu är läget sådant att frågan om att avvärja en finanskris ”kommer att rankas bland de mest angelägna frågorna för den nya påven”, enligt Charles Gillespie, professor vid Sacred Heart-universitetet i Connecticut.