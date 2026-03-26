Så städar du inte bara hemmet – utan hela livet

Börja där det inte gör ont

Fallons metod är lika smart som den är osentimental. Hon börjar i badrummet. Där finns inga känslor. Ingen sitter och gråter över en utgången förkylningsmedicin.

Det handlar om att bygga upp en vana. Att vänja sig vid att kasta. Att träna upp det hon kallar en slags mental utrensningsmuskel.

När du väl fått in rytmen kan du ta dig an det svåra. Garderoben. Förrådet. Den där lådan med gamla minnen som du inte öppnat på fem år men ändå vägrar slänga.

Carries garderob lever vidare. Men det kanske behövs lite städning.. (Foto: Craig Blankenhorn/MAX)

Garderoben avslöjar allt

Vill du förstå en människa ska du inte läsa hennes CV. Du ska öppna hennes garderob.

Här ligger livet i högar. Gamla ambitioner, misslyckade köp, presenter man aldrig gillade men inte vågade ge bort. Allt det där som inte riktigt fick plats någon annanstans.

Och så klassikern: kläder från ett tidigare liv. Festskor från 20-årsåldern. Kostymer från en annan kropp. Plagg som bär mer identitet än funktion.

Fallons råd är enkelt: behåll ett par. Resten åker ut.

Minnet sitter inte i prylen

Den största lögnen vi intalar oss är att minnen försvinner om vi slänger saker.

Det gör de inte.

Men vi gillar tanken på att de gör det, eftersom det ger oss en ursäkt att spara allt. Souvenirer från resor, konsertbiljetter, barnens teckningar. Resultatet blir att vi bygger små museer över våra egna liv.

Ett bättre trick är att fotografera sakerna. Minnet stannar, röran försvinner.

Dödstädning – för de levande

Begreppet ”svensk dödstädning” har blivit exportvara. Tanken är lika enkel som obekväm: gör upp med dina saker innan någon annan måste göra det åt dig.

Från början handlade det om äldre människor. Nu är det allt fler yngre som inser samma sak: ingen vill lämna efter sig ett berg av kartonger till sina barn.

Det är inte särskilt romantiskt. Men väldigt praktiskt.

Att rensa är enkelt i teorin och brutalt i praktiken.. (Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling)

Tre regler som faktiskt fungerar

Glöm perfekta system och Pinterest-lösningar. Det här räcker:

Använd inte matbordet som förråd. Det är ett bord, inte en mellanlandning.

Placera saker där du använder dem. Kaffekoppen ska bo nära kaffemaskinen, inte i ett annat rum för att det ser snyggt ut.

Tänk 20/20. Kan du ersätta en sak på 20 minuter för under 20 dollar, då kan du slänga den.

Och kanske den mest brutala sanningen: du använder bara 20 procent av din garderob. Resten är dekor.

Perfect Weekend Guide: Så vet du att det är dags att rensa

Du hittar inte det du faktiskt använder.

Du köper saker du redan har.

Du skjuter upp att ta tag i röran eftersom den känns för stor.

