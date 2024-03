Topplistan: Stockholms bästa sushirestauranger

Börs & Finans

Fastighetssektorn toppar Stockholmsbörsen

Efter en förmiddag i moll vände Stockholmsbörsen under torsdagen upp. I fokus stod inkassobolaget Intrum vars aktie störtdök efter en slaktad riktkurs och fastighetsbolagen som fick luft under vingarna av ECB:s besked. Vi börjar på minus. Det är förvisso inget nytt under solen. Tvärtom har Intrum (börskurs Intrum) haft det hyfsat motigt under flera år på …