Sju skäl att åka till London i höst – Tate Modern är bara början

2. Dua Lipa tar över litteraturen

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Mellan den 20 oktober och 1 november arrangeras London Literature Festival på Southbank Centre. I år är Dua Lipa curator.

Bakom popkarriären finns ett seriöst bokintresse och hennes Service95 Book Club. På festivalen medverkar bland andra Zadie Smith och Patti Smith, samtidigt som programmet blandar författarsamtal, poesi och skrivande.

Det är ett bra exempel på varför London fungerar så bra som weekendstad. Ena kvällen musikal, nästa kväll litteratur och däremellan en pint som av oklar anledning numera kostar ungefär som lunch gjorde förr.

3. Keira Knightley tillbaka på West End

Keira Knightley står på scen för första gången på 15 år i ”The Lives of Others” på Adelphi Theatre.

Pjäsen bygger på den hyllade tyska filmen om Stasiövervakningen i Östtyskland. Knightley spelar tillsammans med bland andra Stephen Dillane och Luke Thompson.

För den som har sett filmen är det en stark anledning att boka teaterbiljett före flygbiljetten.

4. ”Rent” är tillbaka

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En annan West End-klassiker har gjort comeback. Jonathan Larsons musikal ”Rent” spelas på Tom Stoppard Theatre med Gaten Matarazzo från ”Stranger Things” i rollen som Mark.

Historien om unga människor i New York under aidsepidemin fyller 30 år men har knappast blivit mindre relevant. Föreställningen kan bokas långt in på 2027 och Matarazzo är enligt nuvarande planering med till den 10 januari.

Denna stad behåller förstaplatsen när svenskarna bokar höstlovsresan. Foto: Canva

5. Filmnördarna får en egen helg

Mubi arrangerar sin första filmfestival i London den 13–15 november på Hackney Picturehouse.

Programmet innehåller bland annat en restaurerad 4K-version av ”Donnie Darko” och en 15-årsvisning av Ryan Gosling-filmen ”Drive”.

Hackney är dessutom ett bra skäl att lämna de mest turisttäta kvarteren runt Leicester Square och Oxford Street.

6. London Film Festival pågår just nu

Den som reser omedelbart kan fortfarande hinna med slutet av BFI London Film Festival, som pågår till den 18 oktober.

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Årets program har bland annat innehållit Luca Guadagninos ”Artificial”, med Andrew Garfield som OpenAI-grundaren Sam Altman, och Taika Waititis filmatisering av Kazuo Ishiguros ”Klara and the Sun”.

Film, AI och Hollywood på samma biljett. Mer 2026 blir det knappast.

7. Och så finns resten av London

Det är lätt att bygga hela resan kring ett kulturevenemang och sedan låta London göra resten.

National Gallery har Van Goghs ”Sunflowers”. British Museum har sina enorma samlingar. West End har teatrarna. Soho har krogarna. South Bank har promenaden längs Themsen. Tate Modern ligger förstås kvar där också.

London behöver egentligen ingen särskild anledning. Men hösten 2026 erbjuder ovanligt många ursäkter.