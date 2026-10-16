Det finns alltid en anledning att åka till London. Hösten 2026 finns det ovanligt många.
Sju skäl att åka till London i höst – Tate Modern är bara början
För några dagar sedan skrev vi om Tate Modern. Men britternas huvudstad har just nu fyllt på med filmfestivaler, konst, världsstjärnor på teaterscenerna och en litteraturfestival där Dua Lipa bestämmer vilka böcker vi ska prata om.
För svenskar är London dessutom den klassiska kortresan. Du kan flyga dit efter jobbet och fortfarande hinna irritera dig på heltäckningsmattan på hotellet före läggdags.
Här är sju skäl att boka London i höst. London har 39 West End-teatrar och över 200 museer och konstgallerier, så problemet är sällan vad man ska göra. Problemet är att hinna med allt.
1. Frieze gör London till konstvärldens huvudstad
Den som är snabb kan fortfarande hinna till Frieze London och Frieze Masters i Regent’s Park. Årets mässor pågår till den 18 oktober och samlar nästan 300 gallerier från 48 länder.
Frieze London koncentrerar sig på samtidskonst medan Frieze Masters arbetar bakåt i konsthistorien. För den som inte vill betala entré finns dessutom Frieze Sculpture kvar i Regent’s Park till den 1 november.
Det går alltså utmärkt att titta på konst utan att behöva låtsas fundera på om man ska köpa den skriver Conde Nast.
2. Dua Lipa tar över litteraturen
Mellan den 20 oktober och 1 november arrangeras London Literature Festival på Southbank Centre. I år är Dua Lipa curator.
Bakom popkarriären finns ett seriöst bokintresse och hennes Service95 Book Club. På festivalen medverkar bland andra Zadie Smith och Patti Smith, samtidigt som programmet blandar författarsamtal, poesi och skrivande.
Det är ett bra exempel på varför London fungerar så bra som weekendstad. Ena kvällen musikal, nästa kväll litteratur och däremellan en pint som av oklar anledning numera kostar ungefär som lunch gjorde förr.
3. Keira Knightley tillbaka på West End
Keira Knightley står på scen för första gången på 15 år i ”The Lives of Others” på Adelphi Theatre.
Pjäsen bygger på den hyllade tyska filmen om Stasiövervakningen i Östtyskland. Knightley spelar tillsammans med bland andra Stephen Dillane och Luke Thompson.
För den som har sett filmen är det en stark anledning att boka teaterbiljett före flygbiljetten.
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4. ”Rent” är tillbaka
En annan West End-klassiker har gjort comeback. Jonathan Larsons musikal ”Rent” spelas på Tom Stoppard Theatre med Gaten Matarazzo från ”Stranger Things” i rollen som Mark.
Historien om unga människor i New York under aidsepidemin fyller 30 år men har knappast blivit mindre relevant. Föreställningen kan bokas långt in på 2027 och Matarazzo är enligt nuvarande planering med till den 10 januari.
5. Filmnördarna får en egen helg
Mubi arrangerar sin första filmfestival i London den 13–15 november på Hackney Picturehouse.
Programmet innehåller bland annat en restaurerad 4K-version av ”Donnie Darko” och en 15-årsvisning av Ryan Gosling-filmen ”Drive”.
Hackney är dessutom ett bra skäl att lämna de mest turisttäta kvarteren runt Leicester Square och Oxford Street.
6. London Film Festival pågår just nu
Den som reser omedelbart kan fortfarande hinna med slutet av BFI London Film Festival, som pågår till den 18 oktober.
Årets program har bland annat innehållit Luca Guadagninos ”Artificial”, med Andrew Garfield som OpenAI-grundaren Sam Altman, och Taika Waititis filmatisering av Kazuo Ishiguros ”Klara and the Sun”.
Film, AI och Hollywood på samma biljett. Mer 2026 blir det knappast.
7. Och så finns resten av London
Det är lätt att bygga hela resan kring ett kulturevenemang och sedan låta London göra resten.
National Gallery har Van Goghs ”Sunflowers”. British Museum har sina enorma samlingar. West End har teatrarna. Soho har krogarna. South Bank har promenaden längs Themsen. Tate Modern ligger förstås kvar där också.
London behöver egentligen ingen särskild anledning. Men hösten 2026 erbjuder ovanligt många ursäkter.
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